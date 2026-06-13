“Mucha gente no está llegando por miedo”: experto sobre las fuertes medidas migratorias de Estados Unidos, sede del Mundial

Todas las miradas están puestas en la selección de Irán en su llegada al Mundial. El equipo entrenó en Tijuana, antes de su debut frente a Nueva Zelanda el lunes, en medio de un contexto marcado por tensiones extradeportivas.

15 integrantes de la federación iraní no obtuvieron visa por las restricciones entre el gobierno de Donald Trump y el régimen iraní. El departamento de Estado de Estados Unidos alegó motivos de seguridad, mientras la FIFA señaló que no puede intervenir en decisiones migratorias.

Los jugadores recibieron sus visas apenas diez días antes de su primer partido, programado en las afueras de los ángeles.

Michael Shifter, expresidente del diálogo interamericano desde Washington para conversar del análisis que ha hecho el Council On Foreign Relations, habló en La Tarde de NTN24 sobre las fuertes medidas migratorias de Estados Unidos que han afectado el desarrollo del Mundial y señaló que “mucha gente no está llegando por miedo”.

“Los juegos se dan en un contexto muy complejo, en un escenario geopolítico mundial muy complicado. Hay mucha preocupación que el mundial camine bien, sin problemas, pero ya se han visto casos preocupantes por la política migratoria, dura y restrictiva, del gobierno de Estados Unidos”, comentó.

“Si bien hay personas que pueden entrar al país, no quieren someterse a los requerimientos de los funcionarios de Estados Unidos, entonces hay preocupación. Hay mucha gente que no está llegando por este suceso”, agregó el experto.