Trump y Netanyahu se reúnen en Washington para abordar la situación en Irán y el acuerdo de seguridad entre Israel y Líbano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reunirán este martes en Washington por primera vez desde el inicio de la actual guerra en Medio Oriente.

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Un encuentro que está marcado por las diferencias que han nacido entre los dos aliados.

Netanyahu llegó a la capital del país norteamericano para conversar con Trump acerca de los principales conflictos de la región, con especial atención en Irán, esto luego de semanas de combates, a la vez que Washington evalúa la posibilidad de retomar la vía diplomática con Teherán.

La reunión representa el octavo encuentro entre ambos dirigentes desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. No obstante, esta cita transcurre en un contexto de tensiones entre los dos gobiernos después de que sus diferencias quedarán expuestas en el proceso de las negociaciones para alcanzar un alto al fuego con el régimen de Irán.

Trump llegó en un momento a describir a Netanyahu como un "tipo muy difícil", aunque el primer ministro israelí les quitó importancia a las diferencias y aseguró que se trataron de ciertos desacuerdos acerca de la estrategia y no los objetivos generales de ambos países.

Antes de viajar a Estados Unidos, Netanyahu sostuvo que las conversaciones se centrarán en Irán y en la seguridad de Israel.

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De igual forma su intención de seguir con el avance de la ampliación de los acuerdos de paz en Medio Oriente.

La agenda también estará acompañada por una charla acerca de la situación en la Franja de Gaza y la aplicación del acuerdo que ha sido respaldado por Washington para cerrar el conflicto entre Israel y Líbano.

El encuentro llega en un momento en el que Estados Unidos quiere disminuir la tensión con Irán y apuntar nuevamente hacia una salida diplomática, esto mientras Israel mantiene una postura de firmeza frente al programa nuclear iraní.

La reunión de igual forma busca enviar un mensaje de unidad entre Washington y Jerusalén. Analistas citados por AFP piensan que los dos gobiernos tienen más coincidencias que diferencias y que las discrepancias se relacionan principalmente con los métodos, los tiempos y el alcance de las operaciones militares.

El encuentro tiene además una dimensión política para Netanyahu, el cual enfrenta las elecciones legislativas planteadas para el 27 de octubre.

En los últimos sondeos se pueden ver dificultades para el primer ministro y sectores de la población cuestionan la gestión de su gobierno luego del ataque de Hamás realizado el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza.

Con la reunión, Trump y Netanyahu tratarán de proyectar una imagen de coordinación frente a los desafíos regionales, pese a que las diferencias sobre cómo abordar los conflictos de Medio Oriente siguen siendo uno de los puntos más fundamentales de tensión entre los dos líderes.