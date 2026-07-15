Jugadores de Argentina ondearon pancarta de las Islas Malvinas tras derrotar a Inglaterra en el Mundial: podrían enfrentar sanciones de FIFA

Tras su triunfo 2-1 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial, los jugadores de Argentina festejaron sobre el césped del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta con una pancarta con el lema "Las Malvinas son argentinas".

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La reivindicación de la soberanía de este archipiélago del Atlántico Sur, que motivó una cruenta guerra con Inglaterra en 1982, fue telón de fondo del tenso y emocionante partido que Argentina ganó con un gol de Lautaro Martínez en el descuento.

Los jugadores argentinos, que remontaron un gol en contra, festejaron el triunfo ante las gradas como ha sido habitual en todo el torneo.

El suplente Giovani Lo Celso tomó una pancarta que rezaba "Las Malvinas son argentinas" y, junto al defensa Lisandro Martínez, celebró con ella al lado del resto de sus compañeros.

Las Malvinas "serán siempre argentinas", dijo después el mediocampista Leandro Paredes en declaraciones al canal Telefe al ser preguntado por la celebración.

"Me voy a guardar lo que pienso realmente" sobre lo que se siente al ganar a Inglaterra, afirmó. "Pero es una emoción increíble por todo lo que genera. Sabemos que para nuestro país es algo único y ojalá que la gente esté muy contenta", añadió.

Cabe resaltar que la FIFA prohíbe las manifestaciones políticas en los torneos oficiales, lo cual podría acarrear sanciones en contra de los jugadores argentinos.

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De acuerdo con el reglamento del máximo ente del fútbol mundial, el código disciplinario de la FIFA sanciona cualquier forma de propaganda política, por lo que se prohíbe cualquier manifestación política dentro del campo de juego.

Si bien las sanciones no están estipuladas previamente, se espera que la FIFA actúe después de la cita orbital, por lo que no se espera una sanción previa al partido de la final que se disputará el domingo 19 en Nueva Jersey.