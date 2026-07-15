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Miércoles, 15 de julio de 2026
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Cuba

Solicitan segunda investigación federal contra Raúl Castro en Estados Unidos: "Asesinaron a un niño, hay de todo"

julio 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Raúl Castro - Foto: EFE
Raúl Castro - Foto: EFE
La petición fue presentada ante la Fiscalía del Distrito Sur de Florida por el abogado Domingo Delgado, quien busca justicia por los hechos ocurridos en 1981.

Una solicitud de investigación federal presentada en Estados Unidos busca revisar las responsabilidades del régimen cubano en el violento asalto a la embajada de Ecuador en La Habana, ocurrido el 21 de febrero de 1981.

El abogado Domingo Delgado presentó la petición ante el fiscal del Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, solicitando que se examinen las acciones de Raúl Castro.

El asalto a la embajada dejó un adolescente muerto y varios heridos cuando tropas especiales de la dictadura cubana irrumpieron por la fuerza en la sede diplomática para capturar a 14 refugiados políticos que buscaban protección.

Delgado explicó: "Hemos pedido la revisión en la Corte Federal contra Raúl Castro, contra Ramiro Valdés y Patricio de la Guardia".

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El abogado Delgado sostiene que la evidencia señala que Raúl Castro Ruz y el entonces ministro del Interior, Ramiro Valdés Menéndez, ordenaron al general Patricio de la Guardia ejecutar la incursión.

"Asesinaron a un niño, tortura, violación de derechos humanos. Hay de todo, de todo, y hay ley penal, hay ley, hay ley americana en los Estados Unidos que sanciona eso, con precedentes", afirmó.

Los 14 cubanos que ingresaron a la embajada ecuatoriana intentaban escapar de la dictadura. Tras ser capturados, fueron sometidos a juicio y condenados inicialmente a pena de muerte.

La presión internacional logró que esas sentencias fueran conmutadas por largas condenas en prisión. Rolando Félix Camejo fue sentenciado a 43 años de cárcel, aunque tras ocho años recuperó la libertad con la condición de abandonar Cuba.

"Y si tengo que ir a declarar, voy a declarar. Sin miedo. Sin miedo nunca he tenido. Voy a declarar en contra de ellos. Tienen que pagar todo eso", aseguró Camejo desde el exilio.

La solicitud permanece en el despacho del fiscal del Distrito Sur de Florida desde el 6 de junio de 2025, y los denunciantes esperan que congresistas republicanos respalden la iniciativa para que se abra una investigación formal y los hechos de 1981 no queden impunes.

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