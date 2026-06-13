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Sábado, 13 de junio de 2026
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Mundial 2026

Otro hecho histórico se da en el Mundial: Catar hace historia al empatar (contra todo pronóstico) con Suiza

junio 13, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Catar vs Suiza en el Mundial 2026 / FOTO: EFE
Catar vs Suiza en el Mundial 2026 / FOTO: EFE
Los cataríes marcaron sobre el final de un encuentro que estaba controlado por los helvéticos y sumaron el primer punto en su historia mundialista.

Catar acabó de hacer historia en el Mundial tras igualar 1-1 con Suiza y conseguir el primero punto en su historia mundialista, ya que en la copa pasada, que fue su primera participación por ser el anfitrión, perdió los tres encuentros.

Los dirigidos por el español Julen Lopetegui evitaron la derrota sobre el final del encuentro, con un gol en el descuento en su arranque en un Grupo B del Mundial que queda totalmente igualado.

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Suiza creía tener el triunfo en su mano, después de mantener casi todo el partido la ventaja que había logrado de penal con Breel Embolo en el minuto 17', pero un tanto de cabeza de Boualemen Khoukhi en el 90+4 dejó el pulso en tablas.

Todo está completamente abierto en el Grupo B después de su primera jornada, donde los cuatro equipos están igualados a todo, ya que la coanfitriona Canadá y Bosnia-Herzegovina también registraron un empate 1-1 en su duelo del viernes en Toronto.

Hace cuatro años, Catar había vivido su primera participación mundialista en una cita en la que fue además el anfitrión, pero entonces perdió los tres partidos que disputó, por lo que es la primera vez que no sale derrotado de un duelo del torneo supremo del fútbol.

Este empate agónico permite a Lopetegui estrenarse con buen sabor como seleccionador en un Mundial, ocho años después de su rocambolesca destitución como entrenador de la Roja en vísperas del debut de la Roja en Rusia 2018, después de que se conociera que había fichado por el Real Madrid para después del torneo.

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