Crece la preocupación entre los migrantes por las crecientes detenciones de ICE en los aeropuertos

Nuevos reportes de arrestos migratorios en los aeropuertos de Estados Unidos encienden las alarmas entre los viajeros. Además, la inquietud crece especialmente entre las personas con trámites migratorios pendientes o protecciones personales. La preocupación es porque las detenciones de ICE se están dando en las salas de espera y, según Reuters, la administración de seguridad en el transporte (TSA), estaría compartiendo información de los pasajeros con el servicio de inmigración y control de aduanas para localizar y arrestar a los migrantes a nivel nacional.