NTN24
Miércoles, 01 de julio de 2026
Miércoles, 01 de julio de 2026
Terremoto en Venezuela

Mujer venezolana sobrevivió a los terremotos tras permanecer 14 horas bajo los escombros aferrada a su bebé

julio 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
La joven madre explicó que, cuando su hermano la encontró, habían transcurrido aproximadamente 14 horas.

Una historia de supervivencia emerge entre los escombros de la tragedia en Venezuela. Dayana Patiño permaneció atrapada durante 14 horas bajo los restos de un edificio colapsado, aferrada a su bebé y a la esperanza de ser rescatada con vida.

Su esposo, Gerson Trujillo, junto a familiares y amigos, logró localizarla y extraerla de entre toneladas de escombros en una operación que combinó desesperación, amor y determinación.

"De verdad, yo no tuve nunca la noción del tiempo", relató Dayana.

La joven madre explicó que, cuando su hermano la encontró, habían transcurrido aproximadamente 14 horas, aunque ella creía que apenas habían pasado tres.

o

"Me mantuve tranquila, serena, para poderle darle calma a mi bebé", afirmó.

El proceso de rescate comenzó cuando Gerson y su familia intentaron determinar la ubicación exacta del apartamento entre los escombros.

"Recién habíamos remodelado el baño y nuestro baño era totalmente diferente a los otros apartamentos", explicó Gerson.

Este detalle resultó clave: al encontrar los restos del baño, supo que Dayana debía estar cerca: "Nos dividimos y empezamos a gritar y a buscar a ver si conseguíamos que ella escuchara", recordó.

Sin embargo, la pareja denunció la falta de apoyo gubernamental.

"La ayuda del gobierno ha sido totalmente nula", señaló Gerson.

Y explicó que durante el rescate se emitió una falsa alerta de tsunami y otro terremoto que provocó la suspensión de la mayoría de las operaciones.

Temas relacionados:

Terremoto en Venezuela

Terremoto

Sismo

Tragedia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Denuncian que "exguerrilleros sin cumplir los requisitos" van a ocupar cargos en la UNP con decreto del Gobierno Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"María Corina representa la moral y ese es el gran miedo de Delcy y de Trump": Antonio de la Cruz sobre el posible retorno de la Premio Nobel de Paz a Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Habilitan famoso restaurante como hospital tras devastadores terremotos en Venezuela: fue uno de los pocos edificios que quedaron estables

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Mujer venezolana sobrevivió a los terremotos tras permanecer 14 horas bajo los escombros aferrada a su bebé

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿El populismo ha degradado la política en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La deforestación no da tregua: el mundo perdió 40 millones de hectáreas de bosque en diez años

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado, Delcy Rodríguez y Donald Trump | Foto: EFE
María Corina Machado

"María Corina representa la moral y ese es el gran miedo de Delcy y de Trump": Antonio de la Cruz sobre el posible retorno de la Premio Nobel de Paz a Venezuela

Rescatista en Venezuela. (EFE)
Terremoto en Venezuela

"Lo que se observa en imágenes es solo una parte de la magnitud de esta tragedia": UNICEF Venezuela

Merce Villegas en On The Road con Mauro Giraldo
On the Road

La historia de vida de Merce Villegas, marcada por la fe, la espiritualidad y la transformación

Ashley Moody, senadora republicana (EFE)
Terremoto

"Había filas de carros muy largas": senadora republicana lidera en Miami multitudinaria jornada de ayuda para venezolanos afectados por el terremoto

Rescatista en Venezuela. (EFE)
Terremoto en Venezuela

"Está temblando, si quieres te vas": el conmovedor diálogo entre un rescatista y un hombre atrapado bajo los escombros en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump afirma que acuerdo con el régimen de Irán está en su "fase final" y podría finiquitarse en pocos días

Elecciones en Colombia | Foto: AFP
Elecciones en Colombia

"Se han usado las mesas de diálogo de paz con distintos grupos armados como una forma electoral para presionar": experto en temas de seguridad sobre el constreñimiento en Colombia

Expreso político venezolano, Jesús Armas | Foto: AFP
Presos políticos en Venezuela

"Estuve preso en el Helicoide y lo que más uno temía era un traslado": Jesús Armas, dirigente político opositor venezolano

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Cepeda y el Pacto Histórico se bajan de propuesta de Constituyente que Petro "prometió" nunca buscar
Asamblea Nacional Constituyente

"Si ganan la reviven. No nos crean bobos": sectores políticos reaccionan a renuncia de Petro y Cepeda a propuesta de Constituyente

Abelardo de la Espriella y Boris Johnson - AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Es hora de poner un tigre": ex primer ministro británico Boris Johnson envía mensaje de apoyo a Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta en Colombia

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump afirma que acuerdo con el régimen de Irán está en su "fase final" y podría finiquitarse en pocos días

Elecciones en Colombia | Foto: AFP
Elecciones en Colombia

"Se han usado las mesas de diálogo de paz con distintos grupos armados como una forma electoral para presionar": experto en temas de seguridad sobre el constreñimiento en Colombia

Julián Álvarez, delantero argentino / FOTO: EFE
Julián Álvarez

Julián Álvarez pidió salir del Atlético de Madrid: "Lo mejor es una transferencia... Quiero cumplir mi sueño"

Expreso político venezolano, Jesús Armas | Foto: AFP
Presos políticos en Venezuela

"Estuve preso en el Helicoide y lo que más uno temía era un traslado": Jesús Armas, dirigente político opositor venezolano

Presos políticos en Venezuela - EFE
Presos políticos

"Responsabilizo a Delcy Rodríguez": Madre denuncia que su hijo fue detenido arbitrariamente y es torturado por el régimen de Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre