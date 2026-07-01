Mujer venezolana sobrevivió a los terremotos tras permanecer 14 horas bajo los escombros aferrada a su bebé

Una historia de supervivencia emerge entre los escombros de la tragedia en Venezuela. Dayana Patiño permaneció atrapada durante 14 horas bajo los restos de un edificio colapsado, aferrada a su bebé y a la esperanza de ser rescatada con vida.

Su esposo, Gerson Trujillo, junto a familiares y amigos, logró localizarla y extraerla de entre toneladas de escombros en una operación que combinó desesperación, amor y determinación.

"De verdad, yo no tuve nunca la noción del tiempo", relató Dayana.

La joven madre explicó que, cuando su hermano la encontró, habían transcurrido aproximadamente 14 horas, aunque ella creía que apenas habían pasado tres.

"Me mantuve tranquila, serena, para poderle darle calma a mi bebé", afirmó.

El proceso de rescate comenzó cuando Gerson y su familia intentaron determinar la ubicación exacta del apartamento entre los escombros.

"Recién habíamos remodelado el baño y nuestro baño era totalmente diferente a los otros apartamentos", explicó Gerson.

Este detalle resultó clave: al encontrar los restos del baño, supo que Dayana debía estar cerca: "Nos dividimos y empezamos a gritar y a buscar a ver si conseguíamos que ella escuchara", recordó.

Sin embargo, la pareja denunció la falta de apoyo gubernamental.

"La ayuda del gobierno ha sido totalmente nula", señaló Gerson.

Y explicó que durante el rescate se emitió una falsa alerta de tsunami y otro terremoto que provocó la suspensión de la mayoría de las operaciones.