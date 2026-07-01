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Terremoto en Venezuela

Presidente de Honduras descarta enviar ayuda humanitaria a Venezuela tras los devastadores terremotos: "Que Dios me perdone"

julio 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Nasry Asfura, presidente electo de Honduras - Foto: EFE
Nasry Asfura, presidente electo de Honduras - Foto: EFE
Nasry Asfura explicó las razones por las que, ocho días después de los terremotos que azotaron el país, no ha enviado ayuda humanitaria.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, anunció que no enviará ayuda humanitaria a Venezuela, afectada por los terremotos del pasado 24 de junio, debido a la falta de recursos en el país.

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A través de una entrevista compartida en redes sociales, Asfura aseguró que la decisión se debe a que está priorizando las necesidades de los hondureños.

“Que Dios me perdone, pero tengo que velar primero por cada hondureño. Yo estoy seguro que a Venezuela le va a llegar mucha ayuda de otros países y hoy tengo que enfocarme en las necesidades de mi país”, afirmó el mandatario.

La cifra de muertos por los devastadores terremotos en Venezuela subió a 2.295, según informó este miércoles el jefe de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, quien también reportó más de 11.000 heridos.

Ante la emergencia, más de 25 países, entre ellos, Estados Unidos, México, El Salvador, Colombia, Francia y España, han enviado ayudas humanitarias al país venezolano.

La comunidad internacional ha movilizado a más de 2.000 rescatistas y enviado toneladas de medicamentos, alimentos y equipos médicos para asistir a las personas afectadas.

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Por su parte, Estados Unidos ha establecido una sólida presencia en Venezuela y sus alrededores para apoyar las operaciones de ayuda humanitaria, con más de 900 efectivos dentro del país y otros 800 aproximadamente en Puerto Rico y Curazao, según declaró a Reuters el general norteamericano de mayor rango para América Latina.

El general Francis Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, declaró que las fuerzas de su país habían participado en operaciones de búsqueda y rescate, ayudado a reactivar el aeropuerto y movilizado recursos aéreos y navales para permitir la llegada de ayuda humanitaria tras los devastadores terremotos de la semana pasada.

Añadió que el ejército también había desplegado al menos cuatro o cinco drones MQ-9 Reaper sobre Venezuela, lo que, junto con una unidad especializada ubicada en Miami, está reforzando el panorama de inteligencia para las autoridades venezolanas.

"Estamos utilizando algunos de los mismos recursos que podríamos usar para rastrear amenazas hemisféricas, ahora para asegurar que las carreteras estén abiertas y que sepamos dónde están los edificios dañados", dijo Donovan, y agregó que a veces a las autoridades venezolanas les puede resultar más difícil captar esa información estando a nivel del "terreno".

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