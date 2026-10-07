¿El fin del sueño de ser campeón? Penalización para George Russell pone en duda sus aspiraciones por el título mundial de la F1

Terremoto en la Fórmula 1 tras penalización sobre el británico George Russell al verse obligado a cambiar el motor de su monoplaza Mercedes de cara al Gran Premio de Indonesia.

En plena lucha por el título mundial contra su coequipero, el italiano Kimi Antonelli, Russell arrancará la carrera del próximo domingo con una sanción de 10 puestos en la grilla de partida.

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Esto reduce aún más las ya escasas opciones de título del británico, que está a 84 puntos de su compañero antes de la cita de este fin de semana en el circuito urbano de Marina Bay.

Las malas noticias para Russell comenzaron en el reciente GP de Malasia, pues el británico no pudo terminar la carrera, trasladada de Baréin al circuito de Sepang por la guerra del Golfo, luego de que su Mercedes se quedase parado en la pista a cinco vueltas para el final.

"George tiene la dificultad añadida de una penalización por la unidad de potencia, lo que significa que partirá desde el fondo de la parrilla a raíz de la avería del motor en Malasia", afirmó en un comunicado el jefe de Mercedes, el austriaco Toto Wolff.

"Es particularmente frustrante (...) pero, lamentablemente, forma parte del deporte", agregó.

Los complejos reglamentos de la F1 y de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) contemplan cada año un cupo de mejoras y cambios de piezas de los motores híbridos eléctricos y térmicos.

Russell, que ya superó este límite, recibió una penalización de diez posiciones en la parrilla de salida, dependiendo de qué componentes se tienen que cambiar.

El fin de semana Mercedes aún tenía derecho a un cambio de motor, pero la rotura sufrida en el circuito malasio de Sepang le obliga a adelantar esta modificación.

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Russell, de 28 años, estaba al principio de temporada ante la gran oportunidad de luchar por el título mundial, pero durante el año se ha visto superado claramente por el joven Antonelli, de apenas 20 años.

La penalización en la parrilla de Russell solo se aplica para el Gran Premio del domingo y no para la carrera Sprint del sábado.