Netanyahu afirma estar "totalmente de acuerdo" con Trump en que Irán no adquiera armas nucleares en medio de negociación en curso con el régimen

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este viernes que él y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaban "totalmente de acuerdo" en impedir que Irán adquiera armas nucleares, un día después de que Trump anunciara un acuerdo inminente con Teherán.

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"Mientras yo sea primer ministro de Israel, Irán no tendrá armas nucleares. Hay un acuerdo total entre el presidente Trump y yo sobre este tema", declaró Netanyahu en un comunicado.

La oficina del primer ministro israelí aseguró que Donald Trump prometió que cualquier acuerdo entre Irán y Estados Unidos incluiría el compromiso de retirar el material nuclear enriquecido de Teherán.

“El primer ministro expresó su gratitud por el compromiso del presidente Trump de que el acuerdo final, tras las negociaciones, incluirá la eliminación del uranio enriquecido, el desmantelamiento de las instalaciones de enriquecimiento, límites a la producción de misiles y el fin del apoyo de Irán a sus grupos terroristas afines en la región”, declaró en el diario X, tras una reunión entre ambos mandatarios.

La declaración se da luego de que Donald Trump confirmara lo que definió como un “gran acuerdo” para el fin de la guerra en Irán.

“Acabamos de lograr un gran acuerdo para el fin de la guerra con Irán, y vamos a proceder a la finalización de los documentos, que debería completarse en los próximos días. Probablemente tendremos una firma, tal vez en Europa y es algo fantástico”, afirmó.

De acuerdo con Trump, el régimen de Irán no “tendrá un arma nuclear”. “Han acordado eso. No solo no tendrán, sino que no comprarán, desarrollarán de ninguna manera, forma o tipo, un arma nuclear”, sostuvo.

“Han recibido una paliza como muy pocos podrían soportar y ellos quieren cerrar el trato mucho más que yo”, precisó.

Horas antes, el mandatario anunció la cancelación de unos ataques pactados para este jueves en la noche.

"Teniendo en cuenta que las conversaciones con la República Islámica de Irán han sido vistas y aprobadas por las más altas autoridades iraníes, he (…) cancelado los ataques y bombardeos que estaban previstos contra Irán esta noche", escribió Trump en su red Truth Social.

Además, mencionó que "las conversaciones y los últimos puntos han sido, en principio y en detalle, aprobados por todas las partes implicadas".