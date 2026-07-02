Este es el potente dispositivo tecnológico que usan equipos de rescate de EE. UU. en Venezuela: tiene un sensor acústico que detecta el más mínimo sonido desde golpes, rasguños y voz a través de concreto y escombros

Los miembros del Equipo de Búsqueda y Rescate Urbano de Fairfax, Virginia, Estados Unidos, que participan en labores de apoyo en Venezuela usan un potente dispositivo tecnológico para hallar personas con vida entre los escombros.

TE PUEDE INTERESAR:

Se trata se trata de un dispositivo de escucha Delsar que fue trasladado al país latinoamericano para localizar a personas vivas debajo de las ruinas tras los terremotos del 24 de junio.

Según una publicación de VA-TF1 y USA-1, el equipo de rescate urbano en terreno, el potente dispositivo usa un “sensor acústico que detecta el sonido más débil: golpes, rasguños, voz, a través de concreto y escombros”.

VEA TAMBIÉN Estos son los poderosos buques militares de Estados Unidos que apoyan labores en Venezuela tras los terremotos: uno está atracado en el puerto de La Guaira y otro en alta mar o

En la publicación en X se ve a rescatistas utilizando el aparato en un edificio derrumbado en el que, según reportaron, “no se detectó respuesta”.

El uso del sensor permite a los equipos rescatistas despejar el área en el que se usa y reorientar los esfuerzos hacia otras partes si no se halla vida.

De acuerdo con Savox Communications, el detector de vida Delsar “proporciona un medio eficaz para detectar signos vitales, localizar víctimas y facilitar la comunicación por voz”.

El aparato es utilizado por los equipos de rescate de FEMA de EE. UU., así como por numerosos equipos certificados, detalló.

VEA TAMBIÉN Congresista de Estados Unidos pide al gobierno de Trump renovar el TPS para venezolanos tras los terremotos o

Venezuela fue epicentro de dos potentes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que hasta el momento dejan al menos 2.295 y decenas de miles de heridos y desaparecidos.

Las estimaciones de la Organización de Naciones Unidas señalan que puede haber hasta 50.000 desaparecidos.

Actualmente, en el país sudamericano trabajan misiones de socorristas de varias naciones que se han sumado a las labores de búsqueda y rescate.