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Estados Unidos

"Los ataques que realizó EE. UU. en respuesta a derribo de helicóptero tuvieron el efecto de cambiar la actitud" del régimen de Irán: analista sobre acuerdo anunciado por Trump

junio 11, 2026
Por: Redacción NTN24
En diálogo con NTN24, Alejandro Corbacho, integrante de NPSGlobal, analizó el anuncio del presidente de EE. UU. sobre un posible acuerdo con el régimen islámico.

El analista internacional Alejandro Corbacho, quien es integrante de NPSGlobal, se refirió en una entrevista con el programa La Tarde de NTN24 al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un acuerdo definitivo con el régimen de Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

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El mandatario norteamericano informó que los documentos finales podrían completarse en los próximos días y que la firma del acuerdo tendría lugar "quizás en Europa".

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En ese contexto, Corbacho indicó que "los ataques que realizó Estados Unidos en respuesta al derribo del helicóptero Apache tuvieron el efecto de cambiar la actitud de las autoridades iraníes" y aceptar uno de los puntos más álgidos del conflicto que es el desarrollo de armas nucleares por parte del régimen.

El experto señaló que este anuncio muestra mayor seriedad porque Trump "ya estaba hablando de dónde se podría hacer y quién va a estar involucrado".

Sobre las concesiones esperadas, Corbacho indicó que "seguramente se va a levantar el bloqueo que hay ahora en Irán" y que "posiblemente se descongele parte del dinero que está congelado en otros países, en particular en Estados Unidos".

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Por otro lado, el analista advirtió que aún queda por definirse el papel de Israel y el conflicto con Hezbolá, aspectos que "no están todavía conversados".

"Es una condición muy fuerte la idea de abandonar el desarrollo de armas nucleares", comentó.

Finalmente, Corbacho se refirió a la situación en el estrecho de Ormuz y señaló que "desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la estabilidad y el crecimiento de la economía mundial se basó en la protección que daba la Armada de los Estados Unidos a la libertad de los mares".

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