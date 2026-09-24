Netanyahu defiende ataques contra el régimen de Irán ante la ONU y decenas de delegados abandonan la sala: “Si hay otros cobardes morales que todavía no se han retirado, retírense ahora”

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, llegó este jueves 24 de septiembre a Nueva York para intervenir ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en medio de las críticas internacionales por la guerra en Gaza y las operaciones militares de Israel en la región.

Netanyahu arribó junto a su esposa, Sara Netanyahu, al Aeropuerto Internacional de Stewart, al norte de Nueva York, donde fue recibido por el cónsul israelí ante la ONU, Ofir Akunis, además de miembros de las fuerzas israelíes y estadounidenses. Su visita a Estados Unidos fue de pocas horas y no estaba previsto un encuentro con el presidente Donald Trump.

Horas antes de la intervención del primer ministro israelí, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, participó en la Asamblea General mediante un discurso pregrabado desde Ramala, luego de que Estados Unidos le negara nuevamente la visa para ingresar al país.

Abás denunció la situación en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental y afirmó que las políticas israelíes amenazan la permanencia de los palestinos en esos territorios. Además, pidió a la comunidad internacional actuar para proteger a la población palestina y defendió nuevamente la solución de dos Estados. La ONU había autorizado que Abás participara de manera virtual después de que Washington negara los visados a él y a otros funcionarios palestinos.

Cabe resaltar que, al comenzar su discurso, decenas de delegados abandonaron el recinto de la Asamblea General mientras Netanyahu se dirigía al estrado. El episodio ocurrió entre abucheos y aplausos de la delegación israelí.

El primer ministro israelí cuestionó a quienes se retiraron y los calificó de “cobardes morales”, antes de centrar buena parte de su intervención en el régimen de Irán y en las acciones militares emprendidas contra su programa nuclear.

“Arrasar con las instalaciones de Irán fue difícil, pero para mí fue una de las decisiones más fáciles que tuve que tomar como primer ministro”, sostuvo Netanyahu, al justificar las operaciones contra las instalaciones nucleares iraníes. Del mismo modo, afirmó que, de no haber actuado, Israel y otros países estarían enfrentando una amenaza mayor.

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Netanyahu aseguró, además, que Israel no solo actuó para defenderse, sino también para proteger a otros países de la amenaza que, según su Gobierno, representaba el programa nuclear iraní. El mandatario afirmó que algunos líderes extranjeros le agradecen en privado las acciones contra el régimen de Irán, aunque públicamente cuestionen a Israel.

Durante su intervención, también recordó los ataques del 7 de octubre de 2023, perpetrados por Hamás contra Israel, que dejaron alrededor de 1.200 personas muertas y 251 secuestradas, según datos citados por Reuters y autoridades israelíes. Netanyahu presentó ese ataque como uno de los principales motivos de la ofensiva israelí posterior en Gaza.

El discurso se produjo mientras la guerra en Gaza y las operaciones israelíes en distintos frentes continúan ocupando un lugar central en los debates de la Asamblea General. En paralelo, la intervención de Abás volvió a poner sobre la mesa las denuncias palestinas contra Israel y el futuro político de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental.