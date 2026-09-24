NTN24
Jueves, 24 de septiembre de 2026
Jueves, 24 de septiembre de 2026
Benjamín Netanyahu

Netanyahu defiende ataques contra el régimen de Irán ante la ONU y decenas de delegados abandonan la sala: “Si hay otros cobardes morales que todavía no se han retirado, retírense ahora”

septiembre 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Benjamín Netanyahu ante la ONU - EFE
Benjamín Netanyahu ante la ONU - EFE
El primer ministro israelí aseguró que atacar las instalaciones nucleares de Irán fue “una de las decisiones más fáciles” que ha tomado. Durante su intervención, decenas de delegados abandonaron el recinto en señal de protesta.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, llegó este jueves 24 de septiembre a Nueva York para intervenir ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en medio de las críticas internacionales por la guerra en Gaza y las operaciones militares de Israel en la región.

Netanyahu arribó junto a su esposa, Sara Netanyahu, al Aeropuerto Internacional de Stewart, al norte de Nueva York, donde fue recibido por el cónsul israelí ante la ONU, Ofir Akunis, además de miembros de las fuerzas israelíes y estadounidenses. Su visita a Estados Unidos fue de pocas horas y no estaba previsto un encuentro con el presidente Donald Trump.

o

Horas antes de la intervención del primer ministro israelí, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, participó en la Asamblea General mediante un discurso pregrabado desde Ramala, luego de que Estados Unidos le negara nuevamente la visa para ingresar al país.

Abás denunció la situación en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental y afirmó que las políticas israelíes amenazan la permanencia de los palestinos en esos territorios. Además, pidió a la comunidad internacional actuar para proteger a la población palestina y defendió nuevamente la solución de dos Estados. La ONU había autorizado que Abás participara de manera virtual después de que Washington negara los visados a él y a otros funcionarios palestinos.

Cabe resaltar que, al comenzar su discurso, decenas de delegados abandonaron el recinto de la Asamblea General mientras Netanyahu se dirigía al estrado. El episodio ocurrió entre abucheos y aplausos de la delegación israelí.

El primer ministro israelí cuestionó a quienes se retiraron y los calificó de “cobardes morales”, antes de centrar buena parte de su intervención en el régimen de Irán y en las acciones militares emprendidas contra su programa nuclear.

Arrasar con las instalaciones de Irán fue difícil, pero para mí fue una de las decisiones más fáciles que tuve que tomar como primer ministro”, sostuvo Netanyahu, al justificar las operaciones contra las instalaciones nucleares iraníes. Del mismo modo, afirmó que, de no haber actuado, Israel y otros países estarían enfrentando una amenaza mayor.

o

Netanyahu aseguró, además, que Israel no solo actuó para defenderse, sino también para proteger a otros países de la amenaza que, según su Gobierno, representaba el programa nuclear iraní. El mandatario afirmó que algunos líderes extranjeros le agradecen en privado las acciones contra el régimen de Irán, aunque públicamente cuestionen a Israel.

Durante su intervención, también recordó los ataques del 7 de octubre de 2023, perpetrados por Hamás contra Israel, que dejaron alrededor de 1.200 personas muertas y 251 secuestradas, según datos citados por Reuters y autoridades israelíes. Netanyahu presentó ese ataque como uno de los principales motivos de la ofensiva israelí posterior en Gaza.

El discurso se produjo mientras la guerra en Gaza y las operaciones israelíes en distintos frentes continúan ocupando un lugar central en los debates de la Asamblea General. En paralelo, la intervención de Abás volvió a poner sobre la mesa las denuncias palestinas contra Israel y el futuro político de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental.

Temas relacionados:

Benjamín Netanyahu

Asamblea General de la ONU

ONU

Israel

Régimen de Irán

Israel - Hamás

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Rechiflada: así pasea Delcy Rodríguez por la ONU mientras a María Corina Machado, aclamada, le niegan entrada a su país

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Es realmente importante”: general en (r) sobre el despliegue de aviones Kfir sobre Santa Marta por parte del gobierno

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"No more Trump": cuando Delcy Rodríguez arremetía contra el presidente de EE. UU. y ahora se pasea por Nueva York

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Deterioro cardiaco de Cilia Flores no ha podido "documentarse" por el personal médico de su defensa

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

El giro del chavismo frente al “imperialismo” en la ONU: Del azufre de Chávez al agradecimiento de Delcy

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El Niño se fortalece y aumenta el riesgo de sequías, inundaciones y calor extremo

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez, Vicente Fox, Donald Trump
Vicente Fox

"Quien nace pillo, se conserva pillo. Quien nace corrupto, se conserva corrupto": Vicente Fox niega que Delcy Rodríguez salga fortalecida de la reunión con Trump

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado ha hecho tres intentos de llegar a Venezuela en las últimas horas

Delcy Rodríguez/ Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Vicente Fox

"Trump está tratando con el mismo equipo de Maduro, teniéndolo preso en Nueva York": Vicente Fox

En Nueva York avanza el encuentro entre Trump y Delcy
Encuentro

EN UN LUJOSO HOTEL: Así transcurre la reunión entre la tirana Delcy Rodríguez y el presidente Trump

Delcy Rodríguez, Donald Trump y María Corina Machado | Fotos: AFP-EFE
Donald Trump

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Más de Actualidad

Ver más
Encuentro entre Donald Trump y Lula da Silva en Malasia - Foto: EFE
Brasil

Brasil y Estados Unidos retoman el diálogo sobre aranceles tras llamada que sostuvieron hace unos días Lula y Trump

Práctica del Comando Sur en el Caribe / FOTO: Captura de pantalla
Comando Sur

Nueva demostración de fuerza de EEUU: Militares a bordo de un destructor disparan hacía objetivos en el Caribe

Vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo-Foto: AFP
Asamblea General de la ONU

Colombia "estuvo a punto de perder la democracia": vicepresidente José Manuel Restrepo

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
El cantante Quevedo en los Premios Juventud-Foto: EFE
Premios Juventud

En una histórica edición celebrada en Marbella, Shakira, Karol G y Bad Bunny destacan entre los máximos galardonados de los Premios Juventud 2026

Encuentro entre Donald Trump y Lula da Silva en Malasia - Foto: EFE
Brasil

Brasil y Estados Unidos retoman el diálogo sobre aranceles tras llamada que sostuvieron hace unos días Lula y Trump

Práctica del Comando Sur en el Caribe / FOTO: Captura de pantalla
Comando Sur

Nueva demostración de fuerza de EEUU: Militares a bordo de un destructor disparan hacía objetivos en el Caribe

Delcy Rodríguez en la ONU - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Adelantan intervención de Delcy Rodríguez en la Asamblea General de la ONU: hablará este miércoles y no el jueves como estaba previsto

Vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo-Foto: AFP
Asamblea General de la ONU

Colombia "estuvo a punto de perder la democracia": vicepresidente José Manuel Restrepo

Sidney, Australia - Foto: EFE
Australia

Australia buscará endurecer los controles migratorios: habilitará centros de detención e impondrá restricciones a turistas y estudiantes

Campo de arroz / Vladimir Padrino López, ministro de Agricultura y Tierra del régimen venezolano - Fotos: Pexels / X
Dictadura en Venezuela

Al grito de "¡No más mentiras, estamos quebrados!", productores agrícolas confrontaron a Padrino López en un acto público

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023