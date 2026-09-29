NTN24
Martes, 29 de septiembre de 2026
Martes, 29 de septiembre de 2026
Francisco Barbosa
Programa: El Informativo

“No hay nada extraño”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre la quitada de la visa a la senadora petrista Martha Peralta

septiembre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
El ‘Quitavisas’ volvió actuar en Colombia, lo hizo contra la senadora petrista Martha Peralta, quien enfrenta una investigación por corrupción, y contra Euclides Torres, señalado por presunta financiación irregular la campaña del expresidente, ambos estaban en una lista de sancionables sugerida por el presidente Abelardo de la Espriella poco antes de ganar la presidencia. Sus visas fueron revocadas. Francisco Barbosa, exfiscal general de Colombia, habló en NTN24 al respecto del tema y aseguró: “es una decisión que se hace con base a la ley de inmigración que permite declarar inadmisible a un extranjero cuando su ingreso pueda producir consecuencias graves para la política exterior de EEUU y se da al tiempo cuando se plantea una posible corrupción significativa… No hay nada de que escandalizarse, ni nada extraño a los que ha hecho Estados Unidos en cuanto a corrupción en América Latina”.

También le puede interesar

Francisco Barbosa y Martha PEralta / FOTO: captura de pantalla
Francisco Barbosa

“No hay nada extraño”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre la quitada de la visa a la senadora petrista Martha Peralta

Extradición alias 'Araña' | Foto: EFE
Extradición

Se conoce la fecha para la última comparecencia del criminal colombiano Alias 'Araña' en Estados Unidos

Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Régimen venezolano

¿Progreso? La barbarie de la tiranía venezolana sigue cobrando la vida de prisioneros políticos

Indignación por nombramiento de Deyanira Nieves para la elección de magistrados del TSJ - Foto: AFP/Captura pantalla
Juez

“Es una burla, una cachetada”: hermano de presa política sobre la jueza chavista Deyanira Nieves

Delcy Rodríguez - Foto: régimen venezolano
Delcy Rodríguez

Momento exacto: así fue como Delcy Rodríguez admitió que el régimen madurista hizo uso abusivo de la "Ley del Odio"

Casa Blanca - Foto AFP
Casa Blanca

Indignación por respuesta en vivo y voz alta de funcionario a Trump sobre Venezuela: así fue el diálogo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Progreso? La barbarie de la tiranía venezolana sigue cobrando la vida de prisioneros políticos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Cuba, Venezuela y Nicaragua son llagas profundas": expresidente de Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Duras palabras de Rick Scott contra Delcy Rodríguez: "No es presidente de Venezuela, es jefe de carteles de drogas"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“No hay nada extraño”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre la quitada de la visa a la senadora petrista Martha Peralta

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

“No se lo deseo ni a mi peor enemigo”: José Valladares a NTN24 tras su excarcelación del Rodeo I

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo medir, corregir y recuperar el aprendizaje ante los problemas educativos en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El plástico que no vemos: cómo los residuos terminan afectando los océanos y nuestra vida

Ver más

Videos

Ver más
Foto de la OEA
Dictadura en Nicaragua

Primicia NTN24: Brasil busca poner freno a la presión contra la dictadura de Daniel Ortega con insólita "contrapropuesta" a documento de EE. UU.

Rick Scott, senador de Estados Unidos - Foto: EFE
Estados Unidos

Rick Scott confirma a NTN24 haber hablado con la administración Trump sobre el posible regreso de María Corina Machado a Venezuela

Víctor de Aldama, empresario español, y Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Los chats que revelan que Delcy y Víctor de Aldama negociaban compra y venta de petróleo venezolano

Cabeza del régimen venezolano, Delcy Rodríguez-Foto: EFE
Delcy Rodríguez

La dictadura de Delcy Rodríguez reconoce que ha usado la ley del odio para reprimir: pide reforma

Delcy Rodríguez (EFE)
Régimen venezolano

"Quieren usar lo que quede de este entramado legal para seguir aterrorizando": Jesús Armas sobre "ley del Odio"

Más de Actualidad

Ver más
Bandera de Irán-Foto: EFE
Irán

Régimen de Irán amenaza con extender la guerra "hasta el océano Índico" si Estados Unidos lanza nuevos ataques

Cae banda que extorsionaba desde una cárcel en Bogotá / FOTO: Captura de pantalla
Bogotá

Por tierra y por aire: desmantelan macro red de extorsión en la cárcel La Picota de Bogotá

Lago de Maracaibo, estado Zulia (Venezuela) luego de lluvias - Foto de referencia: EFE
INAMEH

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología alerta por lluvias y descargas eléctricas en siete estados de Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Bandera de Irán-Foto: EFE
Irán

Régimen de Irán amenaza con extender la guerra "hasta el océano Índico" si Estados Unidos lanza nuevos ataques

Cae banda que extorsionaba desde una cárcel en Bogotá / FOTO: Captura de pantalla
Bogotá

Por tierra y por aire: desmantelan macro red de extorsión en la cárcel La Picota de Bogotá

Lago de Maracaibo, estado Zulia (Venezuela) luego de lluvias - Foto de referencia: EFE
INAMEH

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología alerta por lluvias y descargas eléctricas en siete estados de Venezuela

Raúl Castro/ Díaz-Balart - Fotos AFP
Mario Díaz-Balart

"Raúl Castro igual que el régimen básicamente ya están muertos, hay es que enterrarlos": congresista Díaz-Balart a NTN24

Kylian Mbappé - Foto EFE
Kylian Mbappé

Real Madrid anuncia que Kylian Mbappé fue diagnosticado con "una hiperextensión en la rodilla izquierda"

Ataques contra redes de suministro en Ucrania-Foto: EFE
Rusia

Ataque ruso contra una empresa agrícola en Ucrania deja al menos ocho muertos

El dictador Nicolás Maduro-Foto: Redes/Canva
Nicolás Maduro

Las supuestas fotos de Maduro en prisión y “la V” de la burla contra el pueblo de Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023