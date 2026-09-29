“No hay nada extraño”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre la quitada de la visa a la senadora petrista Martha Peralta

El ‘Quitavisas’ volvió actuar en Colombia, lo hizo contra la senadora petrista Martha Peralta, quien enfrenta una investigación por corrupción, y contra Euclides Torres, señalado por presunta financiación irregular la campaña del expresidente, ambos estaban en una lista de sancionables sugerida por el presidente Abelardo de la Espriella poco antes de ganar la presidencia. Sus visas fueron revocadas. Francisco Barbosa, exfiscal general de Colombia, habló en NTN24 al respecto del tema y aseguró: “es una decisión que se hace con base a la ley de inmigración que permite declarar inadmisible a un extranjero cuando su ingreso pueda producir consecuencias graves para la política exterior de EEUU y se da al tiempo cuando se plantea una posible corrupción significativa… No hay nada de que escandalizarse, ni nada extraño a los que ha hecho Estados Unidos en cuanto a corrupción en América Latina”.