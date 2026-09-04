NTN24
Viernes, 04 de septiembre de 2026
Viernes, 04 de septiembre de 2026
estrecho de Ormuz

El Gobierno surcoreano analiza un posible despliegue militar en el estrecho de Ormuz ante las presiones de Trump

septiembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Petroleros cruzan el Estrecho de Ormuz-Foto: EFE
Petroleros cruzan el Estrecho de Ormuz-Foto: EFE
La Presidencia de Corea del Sur aclaró que no existe una decisión definitiva, pero evalúa colaborar militarmente en el paso marítimo.

El Gobierno de Corea del Sur confirmó que mantiene en análisis la posibilidad de realizar una contribución militar en el estrecho de Ormuz para garantizar la seguridad de las rutas marítimas, en medio de la creciente presión ejercida por la administración del presidente norteamericano, Donald Trump.

Voceros de la oficina presidencial surcoreana explicaron que cualquier determinación para enviar tropas o activos navales al estratégico paso dependerá de que la medida no debilite la capacidad defensiva nacional en la península coreana.

La aclaración se emitió luego de que medios locales reportaron preparativos para el envío de aviones de patrulla marítima P-8 Poseidon y unidades de la Armada, informaciones que el ministro de Defensa calificó como prematuras al no contar con aprobación del Gabinete ni del Parlamento.

“El debate aún está en curso. Podríamos realizar contribuciones militares a los esfuerzos para garantizar la libre navegación, siempre y cuando no se comprometa nuestra capacidad de defensa nacional”, señaló un funcionario de la Presidencia surcoreana.

o

Sin embargo, la revisión de la política exterior surcoreana ocurre tras los cuestionamientos de Washington a la falta de respaldo directo de Seúl en las acciones contra el régimen de Irán, contexto en el que EE. UU. ajustó recientemente la escala de sus maniobras militares conjuntas en la península.

Corea del Sur importa aproximadamente el 70% de su petróleo desde Oriente Medio, transitando el 95% de esos envíos por el estrecho de Ormuz, una vía amenazada por incidentes armados como el ataque con misiles contra el buque de carga surcoreano HMM NAMU.

o

Las autoridades del Ministerio de Exteriores recalcaron que de momento no existe una propuesta formal para someterse a votación de la Asamblea Nacional la autorización de un despliegue militar en el extranjero.

Temas relacionados:

estrecho de Ormuz

Corea del Sur

Estados Unidos

Donald Trump

Régimen de Irán

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Nuevo cerco al régimen cubano: EE. UU. sancionó a Fidel Ernesto Castro, nieto de Raúl Castro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

En Venezuela, a 8 meses de la captura de Maduro, continúa “lo de siempre, pero es peor”: Schamis

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Rubio, con la mira sobre el régimen de Ortega en Nicaragua: anuncia sanciones por polémica reforma

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

"Raúl Castro y el régimen ya están muertos, lo que hay que hacer es enterrarlos": congresista Mario Díaz-Balart

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

El presidente Trump califica a España como país “arruinado” por la crisis migratoria en Ceuta

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Fenómeno de El Niño amenaza con ser el más intenso en 75 años de mediciones climáticas globales

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Ver más

Videos

Ver más
La transición hacia la democracia parece tomar mucho más tiempo - Fotos: EFE
Transición democrática

“Estamos viendo cada día más lejana una transición hacia la democracia”: periodista venezolano

Delcy Rodríguez y Trump coinciden en que Venezuela aún no está lista para elecciones - Fotos: EFE
Elecciones en Venezuela

“Venezuela está preparada” para elecciones: dirigente político tras declaraciones de Trump y Delcy

Chevron | Foto EFE
Petróleo en Venezuela

¿En qué consiste el acuerdo firmado entre EEUU y Venezuela que beneficiaría a Chevrón?

Régimen cubano dio inicio al ciclo escolar con muestras de adoctrinamiento en las escuelas - Foto de referencia: Canva
Régimen cubano

Inaceptable: Régimen cubano dio inicio al ciclo escolar con muestras de adoctrinamiento

Capitolio EE. UU./ Banderas EE. UU. y Venezuela - Fotos Canva de referencia
Demócratas y Republicanos

¿Qué piensan demócratas y republicanos sobre el acuerdo petrolero entre EE. UU. y Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
Pasaporte colombiano (Canva)
Pasaporte

Canciller de Colombia se pronuncia y da parte de tranquilidad tras suspensión de convenios del nuevo modelo de pasaportes

Claudia Sheinbaum | Foto EFE
México

¿Control a los medios en México? Expertos analizan la nueva regulación de audiencias

Haakon de Noruega nuevo rey de Noruega-Foto: EFE
Noruega

El nuevo monarca noruego adoptará el nombre de Haakon VIII y mantendrá el lema histórico de su padre

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La dignidad de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Ceremonia de apertura del Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol de 2026 - EFE
Venezuela

Beisbolista venezolano fue elegido el Lanzador del Mes en agosto tras destacados registros obtenidos en las Grandes Ligas

Pasaporte colombiano (Canva)
Pasaporte

Canciller de Colombia se pronuncia y da parte de tranquilidad tras suspensión de convenios del nuevo modelo de pasaportes

Claudia Sheinbaum | Foto EFE
México

¿Control a los medios en México? Expertos analizan la nueva regulación de audiencias

Haakon de Noruega nuevo rey de Noruega-Foto: EFE
Noruega

El nuevo monarca noruego adoptará el nombre de Haakon VIII y mantendrá el lema histórico de su padre

Scott Bessent | Foto EFE
Estados Unidos e Irán

Estados Unidos prepara nuevas medidas económicas contra el régimen de Irán: "Serán como nunca se han visto"

Fotografías de Maduro en prisión en Nueva York
Nicolás Maduro

¿Cómo logró Maduro tomarse fotografías en prisión desde EE. UU. y qué pretende con su indignante gesto?

Liberación de presos políticos / FOTO: Captura de pantalla
Excarcelaciones en Venezuela

“Esperamos que los liberen a todos”: Hermana de preso político en Venezuela en medio de excarcelaciones

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023