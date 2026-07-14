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Martes, 14 de julio de 2026
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Hito espacial: la misión TESS de la NASA detecta por primera vez un exoplaneta usando ondas en el espacio tiempo

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Exoplanetas en tránsito (TESS) -Foto: NASA
Exoplanetas en tránsito (TESS) -Foto: NASA
El cazador de los planetas de la NASA diseñado originalmente para buscar mundos mediante eclipses estelares descubrió un “super Júpiter” a 40.000 años luz

Un giro inesperado en la exploración del cosmos ha dejado boquiabiertos a los astrónomos de la NASA. El satélite de Sondeo de Exoplanetas en Tránsito (TESS), un sonda espacial construida específicamente para buscar planetas en nuestro sistema, ha logrado un hito sin precedentes: detectar un exoplaneta masivo a una distancia descomunal de 40.000 años luz de la tierra.

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El hallazgo, publicado en la prestigiosa revista científica The Astrophysical Journal Letters, describe el descubrimiento de Gaia23Bra b, un gigante gaseoso apodado “super Júpiter” por tener un masa de 1,6 veces mayor que la de Júpiter.

Una lupa cósmica inesperada

Habitualmente, TESS detecta planetas mediante el método de tránsito, es decir vigilando cuándo una estrella se apaga brevemente porque un planeta pasa frente a ella “como un pequeño eclipse”, este sistema es excelente para hallar mundos grandes muy pegados a sus estrellas enanas.

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Sin embargo, los científicos decidieron hurgar en el archivo de datos de TESS tras una alerta en 2023 del telescopio espacial Gaia de la agencia espacial Europea.

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Gaia había detectado una estrella cuyo brillo aumentó de forma repentina debido a un fenómeno conocido como microlente gravitacional.

¿Qué es la microlente gravitacional?

Ocurre cuando la gravedad de una estrella en primer plano actúa como una lupa gigante sobre la luz de otra estrella mucho más lejana que se encuentra alineada justo detrás. Al pasar el campo gravitatorio de la estrella de adelante curva el espacio tiempo y amplifica la luz de la de fondo, revelando de paso la presencia de sus propios planetas.

Gracias a la flexibilidad de la tecnología espacial y la astucia de los científicos , la humanidad cuenta ahora con un nuevo camino para mapear el universo profundo, demostrando que incluso las herramientas construidas con un propósito específico pueden reescribir los libros de texto de la astronomía si se mira desde una perspectiva correcta.

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