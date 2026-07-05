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Domingo, 05 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

“Mi objetivo era mostrar transparencia con los donantes”: alcalde de la Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi

julio 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Alcalde de la Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi / FOTO. EFE
Alcalde de la Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi / FOTO. EFE
El alcalde escondió unos dispositivos de rastreo a las ayudas que envió a Venezuela para monitorear a dónde llegaban.

El alcalde de Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, contó que había escondido dispositivos de rastreo en los cargamentos de ayuda enviados a Venezuela y ahora se conoce el resultado de esa decisión.

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La señal de uno de esos localizadores no apareció en La Guaira, sino en Maturín, capital del estado Monagas, a más de 400 kilómetros de la zona cero del desastre.

Mizrachi compartió el seguimiento en tiempo real y la denuncia reavivó los cuestionamientos sobre el manejo de la ayuda humanitaria bajo el régimen.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han explicado por qué un cargamento destinado a los damnificados terminó tan lejos de la emergencia.

Precisamente el alcalde de la Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, se conectó con La Tarde de NTN24 para explicar las razones que lo llevaron a instalar estos dispositivos en sus donaciones y aseveró que solo quiso hacer esto para ser transparente con los donantes.

“Lo que se ha hecho es publicar que sus donaciones están llegando a Venezuela y los lugares en donde están. Panamá no ha parado de ayudar a Venezuela y mi objetivo era mostrar transparencia con los donantes, que su esfuerzo está llegando porque se habla de miles de dólares en donaciones”, aseveró.

Uno no les puede decir que hacer con lo que estamos donando, lo que si podemos hacer es apostar a la mejor voluntad de todos, creo que es un momento en el que la vida humana prevalece por encima de cualquier ideología y apostamos a que toda la ayuda llegue a quienes lo necesitan”, puntualizó.

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