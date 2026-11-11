"No subestimamos la maldad": Alviárez sobre las amenazas de muerte contra María Corina Machado

En las últimas horas, NTN24 conoció una grave y explícita amenaza contra la vida de la líder democrática de Venezuela, María Corina Machado, formulada por Ocaride Perozo, cercana al chavismo, quien aseguró que si la Premio Nobel regresaba al país "la iba a matar". Sobre esto, el dirigente de Vente Venezuela, Henry Alviárez, respondió desde el micrófono del canal de las Américas a las amenazas contra Machado.