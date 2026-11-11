NTN24
Miércoles, 11 de noviembre de 2026
Miércoles, 11 de noviembre de 2026
María Corina Machado
Programa: La Mañana

"No subestimamos la maldad": Alviárez sobre las amenazas de muerte contra María Corina Machado

noviembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
En las últimas horas, NTN24 conoció una grave y explícita amenaza contra la vida de la líder democrática de Venezuela, María Corina Machado, formulada por Ocaride Perozo, cercana al chavismo, quien aseguró que si la Premio Nobel regresaba al país "la iba a matar". Sobre esto, el dirigente de Vente Venezuela, Henry Alviárez, respondió desde el micrófono del canal de las Américas a las amenazas contra Machado.

También le puede interesar

María Corina Machado | Foto: AFP
María Corina Machado

"No subestimamos la maldad": Alviárez sobre las amenazas de muerte contra María Corina Machado

Sandra Ramírez/Miguel Uribe Turbay | Fotos: EFE-AFP
Miguel Uribe Turbay

La JEP pidió a la Fiscalía información que comprometería a Sandra Ramírez en el crimen de Miguel Uribe Turbay

Operativo del ejército de El Salvador en Haití-Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República de El Salvador
Haití

Nuevas imágenes del bombardeo que destruyó La Casa de la Muerte, bastión de pandillas en Haití

Abelardo de la Espriella | Foto: AFP
Abelardo de la Espriella

Megaoperativo en marcha: De la Espriella ordena un nuevo bombardeo contra narcoterroristas

Jorge Rodríguez, Nicolasito Maduro, Delcy Rodríguez / FOTO: EFE
Régimen de Venezuela

El mensaje fachada de ‘Nicolasito’ Maduro para mostrar unión y lealtad con los hermanos Rodríguez y el régimen

Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez Foto EFE
Venezuela

Indignación en Venezuela por la participación de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez en un torneo de Ping Pong

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La oportunidad de que María Corina sea presidente es ahora o nunca; ganará por 97%": Tuto Quiroga

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Con mirada perdida y un notable deterioro de salud: así fue la reaparición del dictador Daniel Ortega

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Escándalo amoroso desató crisis de seguridad en Estados Unidos: CEO de Nvidia en la mira de la CIA y el FBI

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Como uno más: vestido de camuflado De la Espriella acompaña operativos de las fuerzas militares

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El mensaje fachada de ‘Nicolasito’ Maduro para mostrar unión y lealtad con los hermanos Rodríguez y el régimen

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

"No subestimamos la maldad": Alviárez sobre las amenazas de muerte contra María Corina Machado

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Protestas en Europa: ¿crisis económica o resultado de gobiernos que incumplieron sus promesas?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Ronroneos entre sirenas: un café de Ucrania donde gatos y humanos esquivan la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Operativo del ejército de El Salvador en Haití-Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República de El Salvador
Haití

Nuevas imágenes del bombardeo que destruyó La Casa de la Muerte, bastión de pandillas en Haití

Abelardo de la Espriella | Foto: AFP
Abelardo de la Espriella

Megaoperativo en marcha: De la Espriella ordena un nuevo bombardeo contra narcoterroristas

Jorge Rodríguez, Nicolasito Maduro, Delcy Rodríguez / FOTO: EFE
Régimen de Venezuela

El mensaje fachada de ‘Nicolasito’ Maduro para mostrar unión y lealtad con los hermanos Rodríguez y el régimen

Nicolás Maduro/ Petróleo venezolano - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

Informe confidencial revela qué ha ocurrido con el dinero del petróleo venezolano bajo control de EE. UU. desde la captura de Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez Foto EFE
Venezuela

Indignación en Venezuela por la participación de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez en un torneo de Ping Pong

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado - Foto: EFE
María Corina Machado

"Tenemos que terminar la tarea": María Corina Machado habla sobre Trump tras afirmar que EE. UU. la excluyó de negociaciones en Venezuela

“Quiero reconocer que tengo problemas con el licor”: senador Alex Flórez tras escándalo en Cartagena
Escándalo

¿Los escoltas de la UNP deben empujar carritos de mercado en Colombia? Señalan a senador del Pacto Histórico

Marco Rubio | Foto: AFP
Marco Rubio

Experta sobre posible distanciamiento de Rubio de Trump: “es el niño prodigio de la administración”

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden y la traición a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
María Corina Machado - Foto: EFE
María Corina Machado

"Tenemos que terminar la tarea": María Corina Machado habla sobre Trump tras afirmar que EE. UU. la excluyó de negociaciones en Venezuela

“Quiero reconocer que tengo problemas con el licor”: senador Alex Flórez tras escándalo en Cartagena
Escándalo

¿Los escoltas de la UNP deben empujar carritos de mercado en Colombia? Señalan a senador del Pacto Histórico

Jay-Z | Foto: EFE
Estados Unidos

Jay-Z dará el salto al escenario del Super Bowl 2027: el rapero va a liderar el medio tiempo tras años como productor

Tarjeta amarilla, fútbol - Foto de referencia: Pexels
Futbolistas

"Si se le descarga el dispositivo, ¿no hay tarjeta?": polémica por incursión en el fútbol de tarjetas amarillas y rojas en formato digital

Marco Rubio | Foto: AFP
Marco Rubio

Experta sobre posible distanciamiento de Rubio de Trump: “es el niño prodigio de la administración”

La cantante colombiana, Shakira-Foto EFE
Shakira

Shakira rompe el silencio y agradece el cariño de sus seguidores tras la difícil semana familiar por la salud de su padre

Francia | Foto AFP
Francia

¿Qué desató la fuerte ola de violencia en Francia? Macron rompe el silencio

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023