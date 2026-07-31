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Duro mensaje de juez al padre que le regaló un arma a su hijo: "Es claro que fallaste como padre"

julio 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Un tribunal de Estados Unidos sentenció a Colin Gray a 15 años de prisión por su responsabilidad en el tiroteo escolar en la escuela secundaria Apalachee (Georgia), marcando un precedente histórico en el país norteamericano sobre la responsabilidad de los padres en tragedias con armas de fuego. Durante la sentencia, el juez del caso fue contundente: "Es claro que fallaste como padre". Aunque reconoció que Gray no fue quien apretó el gatillo, sostuvo que "su conducta permitió que la masacre ocurriera".

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