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Martes, 29 de septiembre de 2026
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Brasil

Alerta por futbolista sudamericano que volvió a lesionarse tras partido con la selección de su país

septiembre 29, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Raphinha y Endrick Moreira | Foto: EFE
Raphinha y Endrick Moreira | Foto: EFE
El atacante salió en el descanso ante Australia por molestias en el muslo derecho y sumó otro episodio físico en una convocatoria de la Canarinha.

Raphinha volvió a activar las alarmas en el Barcelona luego de abandonar por molestias musculares el partido que Brasil jugó este martes ante Australia. El extremo fue sustituido al descanso tras marcar de penalti el gol que permitió a la Canarinha igualar momentáneamente el encuentro.

La Confederación Brasileña de Fútbol anunció que el futbolista tuvo molestias en el muslo derecho, pero aún no se conoce la gravedad de la lesión ni el tiempo que tendrá que permanecer fuera de las canchas. Raphinha disputó los 90 minutos del primer amistoso ante Australia y de nuevo fue titular en el segundo encuentro.

El problema provoca de nuevo preocupación en Barcelona por el historial reciente del atacante con la selección brasileña. En las dos últimas convocatorias, Raphinha también sufrió problemas físicos, incluyendo el Mundial de fútbol.

En marzo, en un amistoso contra Francia, el brasileño sufrió una lesión muscular que lo dejó fuera de parte del tramo final de la temporada en Europa, incluido el duelo de cuartos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid. Posteriormente, durante el Mundial de 2026, volvió a lesionarse en el partido contra Haití.

Aquella lesión se produjo en el muslo derecho y obligó a Raphinha a salir del juego. El diagnóstico inicial de la CBF indicó una lesión muscular en la región posterior del muslo y el jugador tuvo que iniciar un tratamiento intensivo.

La preocupación del Barcelona llega de igual forma en un momento en el que Raphinha pasa por un gran inicio de campaña. Según AS, el brasileño anotó 14 goles y ha dado tres asistencias en sus primeros ocho partidos con el conjunto azulgrana, números que lo han convertido en una de las principales figuras ofensivas del equipo.

Justamente por ese rendimiento, el temor en Barcelona incrementa por la posibilidad de perder otra vez a uno de sus principales atacantes.

El escenario fue advertido antes de esta nueva lesión. Un análisis publicado por UOL la semana pasada mencionó que Raphinha se lesionó en las dos convocatorias anteriores de Brasil y que sufrió tres recaídas de problemas musculares en la temporada pasada.

Ahora, el siguiente paso será conocer los resultados de los exámenes médicos que determinarán el alcance de las molestias sufridas ante Australia, partido que al final se decantó por la pentacampeona del mundo con un marcador de 4 a 2.

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