La Selección Colombia femenina de mayores confirma dos amistosos ante Australia de cara al Mundial de Brasil 2027

La selección Colombia femenina de mayores confirmó el inicio de su ciclo de preparación rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 con una serie de dos partidos amistosos ante la selección de Australia, programados para el mes de noviembre en Canberra.

El primer compromiso se disputará el 28 de noviembre de 2026 a las 3:30 a. m. (hora Colombia) en el GIO Stadium Canberra, mientras que la sede y horario del segundo encuentro será oficializado por la organización en los próximos días.

La serie en territorio oceánico representará apenas el segundo enfrentamiento en la historia entre ambas naciones en la categoría absoluta, el único antecedente se registró en la SheBelieves Cup 2025, donde el conjunto colombiano se impuso 2-1 con anotaciones de Wendy Bonilla y Catalina Usme.

Colombia garantizó su cupo al Mundial de Brasil 2027 tras finalizar en la primera posición de la Liga de Naciones Femenina con 17 unidades, sellando su tiquete tras vencer 1-0 a Uruguay en Cali y cerrar la competencia con un triunfo 4-3 frente a Paraguay en Asunción.

VEA TAMBIÉN El Mundial Femenino de Fútbol 2027 tendrá su final en un estadio mítico de Brasil y comparte fecha de inicio y final del torneo o

El cruce internacional ante las 'Matildas' marcará la apertura de la fase de fogueo de alto nivel para el plantel nacional previo a la cita orbital en territorio sudamericano.

VEA TAMBIÉN Así queda el medallero latinoamericano tras nuevo oro histórico de Colombia en uno de los deportes más llamativos de los Juegos Paralímpicos o

La venta de boletería para el primer encuentro en el GIO Stadium iniciará este 31 de agosto, en un marco donde Colombia buscará revalidar lo hecho ante las oceánicas en 2025 y seguir sumando rodaje internacional de primer nivel antes del inicio de la Copa del Mundo.