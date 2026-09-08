"Nuestra prioridad es fortalecer nuestra presencia en el Hemisferio Occidental": el contundente mensaje de Marco Rubio antes de abordar avión rumbo a Colombia

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llega este martes a Colombia con un mensaje centrado en seguridad, lucha contra el narcotráfico, inversión y fortalecimiento de la relación bilateral.

Antes de su encuentro con el presidente de Colombia, el funcionario estadounidense compartió en la revista Semana una columna en la que destacó la nueva etapa de cooperación entre Washington y Bogotá.

Bajo el título “Un hemisferio que cumple”, Rubio sostuvo que las administraciones de Donald Trump y Abelardo de la Espriella están “revitalizando” la relación de cerca de dos siglos entre Estados Unidos y Colombia, al tiempo que planteó una visión regional que busca fortalecer la seguridad y reducir la influencia de actores externos, particularmente China.

Rubio aseguró que durante su gira por Colombia, Ecuador y Perú Estados Unidos busca demostrar que es un socio que cumple sus compromisos. Su agenda, según explicó, estará enfocada en consolidar la seguridad, promover el crecimiento económico y defender la soberanía de los países de la región.

Uno de los principales ejes del mensaje de Rubio es la seguridad. El secretario de Estado señaló que las organizaciones narcoterroristas no solo están vinculadas al tráfico de drogas, sino también a fenómenos como la trata de personas, la inmigración ilegal, la corrupción y el reclutamiento de menores.

“En conjunto, nuestros gobiernos trabajan hombro a hombro con las fuerzas de orden público para derrotar a los carteles delictivos que han asolado nuestro hemisferio. Terminar con la inmigración ilegal ya les ha impedido obtener decenas de miles de millones de dólares al año, y nuestra cooperación para erradicar el narcotráfico limitará aún más los recursos que tienen para hacer el mal”, dijo.

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En el caso colombiano, destacó la cooperación entre las fuerzas de seguridad de ambos países y aseguró que Estados Unidos está proporcionando capacitación, equipos y apoyo operativo para ayudar a las autoridades a recuperar el control territorial en zonas históricamente afectadas por organizaciones armadas y redes del narcotráfico.

"Nuestra prioridad es fortalecer nuestra presencia en el Hemisferio Occidental", afirmó.

Otro de los mensajes centrales de la columna es económico. Rubio cuestionó el avance de inversiones y proyectos respaldados por China en América Latina y advirtió sobre lo que considera riesgos asociados a contratos poco transparentes, endeudamiento, explotación laboral y control extranjero de activos estratégicos.

En Colombia, aseguró que el próximo Diálogo para la Prosperidad Bilateral buscará movilizar capital privado estadounidense hacia sectores como infraestructura energética, logística y transporte.

La visita de Rubio a Colombia forma parte de una gira que también lo llevará a Ecuador y Perú. En los tres países, el funcionario plantea una estrategia similar: combatir a las organizaciones criminales, fortalecer las instituciones de seguridad y promover inversiones estadounidenses.

En Ecuador, Rubio se reunirá con el presidente Daniel Noboa para avanzar en la cooperación contra organizaciones criminales transnacionales.

“También estamos modernizando nuestro tratado bilateral de extradición con Ecuador para que los criminales prófugos se enfrenten a medidas de justicia prontas e ineludibles”, afirmó.

En Perú, destacó la expectativa de trabajar con el nuevo gobierno de Fujimori y profundizar la cooperación en seguridad y minerales críticos.

“Estamos sincronizando esfuerzos para proteger a nuestro hemisferio de las amenazas transnacionales y regionales, recibiendo a Perú, que ahora es un importante aliado extra-Otan, en el Escudo de las Américas”, puntualizó.

Además, agregó que, “la propuesta estadounidense es radicalmente distinta. Es transparente, confiable y mutuamente beneficiosa. Ofrece tecnología de confianza. Implica contratos claros y ejecutables. Inversiones del sector privado que incrementan las capacidades locales, crean puestos de trabajo reales y respetan la independencia de los países”.