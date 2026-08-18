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Martes, 18 de agosto de 2026
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Shakira

Shakira visita el Chocó y anuncia la reconstrucción de 10 escuelas tras el terremoto: "No es solo un edificio: es el lugar donde un niño está seguro"

agosto 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Shakira visita el Chocó y anuncia la reconstrucción de 10 escuelas tras el terremoto
Shakira visita el Chocó y anuncia la reconstrucción de 10 escuelas tras el terremoto
Durante su visita, la artista anunció nuevas acciones de apoyo y reconstrucción, en alianza con la Fundación Pies Descalzos y organizaciones nacionales e internacionales.

Shakira visitó el Chocó para acompañar a las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado lunes 10 de agosto.

Durante su visita, la artista anunció nuevas acciones de apoyo y reconstrucción, en alianza con la Fundación Pies Descalzos y organizaciones nacionales e internacionales.

De acuerdo con la cantante, se han recaudado inicialmente 1,25 millones de dólares para atender la emergencia y apoyar la recuperación de la infraestructura educativa.

De este monto, Global Citizen y Live Nation aportaron 500.000 dólares cada una, mientras que CAF se sumó con 250.000 dólares adicionales.

La emergencia dejó una profunda afectación en el sistema educativo del departamento: másu de 200 escuelas resultaron afectadas y 40 quedaron completamente destruidas, dejando a miles de niños sin espacios adecuados para continuar sus estudios.

“Una escuela no es solo un edificio: es el lugar donde un niño está seguro, donde se desarrolla, donde sueña y donde se prepara para tener una oportunidad en la vida”, afirmó Shakira. “Cada día que un niño pasa sin escuela es un día que le robamos a su futuro”, agregó.

Como parte de su compromiso con la recuperación del departamento, Shakira anunció que dedicará sus esfuerzos a la reconstrucción de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, una institución fundamental para la educación superior de la ciudad y para muchos jóvenes vinculados a los programas de la Fundación Pies Descalzos.

Además, la Fundación Howard Buffett trabajará junto a Pies Descalzos en la construcción de diez nuevas escuelas en el Chocó, como parte de una estrategia de recuperación a largo plazo.

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La Fundación Pies Descalzos lleva 22 años trabajando en el Chocó junto a las comunidades, acompañando a miles de niños y sus familias mediante proyectos educativos. Ante la magnitud de la emergencia, la organización continuará identificando las necesidades prioritarias, coordinando los recursos y acompañando las diferentes etapas de reconstrucción.

Shakira también expresó su solidaridad con las familias que perdieron a sus seres queridos y pidió mantener el apoyo durante las próximas semanas y meses.

“A los padres que perdieron a sus hijos, no tengo palabras suficientes: solo mi corazón y la promesa de que su dolor no será olvidado”, manifestó.

La artista hizo un llamado a la comunidad internacional, al sector privado y a las organizaciones que puedan sumarse a la recuperación, al considerar que la reconstrucción será un proceso prolongado.

“Esto es solamente el punto de partida. Será una batalla larga y continuaremos semana a semana, mes a mes, levantando nuevas donaciones y sumando organizaciones que entiendan la importancia y la urgencia de cuidar y proteger a la infancia”, señaló.

Finalmente, Shakira reiteró que su compromiso con las comunidades afectadas es de largo plazo: “No vamos a parar hasta que cada niño del Chocó y de Colombia pueda volver a las aulas, a sus amigos, a sus vidas”.

Con estas acciones, la Fundación Pies Descalzos y sus aliados buscan contribuir a que los niños afectados puedan regresar a las aulas lo antes posible y avanzar en la recuperación de la infraestructura educativa del departamento.

“El Chocó no está solo. Colombia no está sola. Estamos aquí juntos hasta volver a levantarnos”.

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