Una de las legendarias entregas de 'Terminator' se reestrenará por primera vez en 3D en salas de cine de Colombia con motivo de su nuevo aniversario

Una de las películas más influyentes en la historia del cine está de regreso: se trata de 'Terminator 2: El Juicio Final', la revolucionaria obra maestra dirigida por James Cameron y ganadora de cuatro Premios de la Academia.

El legendario largometraje volverá a las salas de cine de todo el mundo el próximo 27 de agosto, en el marco de la celebración de su aniversario número 35.

Considerada un antes y un después para el cine de acción y ciencia ficción, la película protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton y Edward Furlong marcó a toda una generación gracias a sus innovadores efectos visuales y sus inolvidables secuencias de acción.

El esperado reestreno representa una oportunidad para que nuevas generaciones descubran el fenómeno en pantalla grande y para que los fanáticos revivan la emoción de uno de los clásicos más queridos del cine.

La cinta regresará por primera vez en una versión remasterizada en 4K y en formato 3D para cines, lo que permitirá experimentar como nunca antes escenas icónicas como la persecución en motocicleta, la batalla contra el T-1000 y el inolvidable "Hasta la vista, baby".

Desde su estreno original en 1991, 'Terminator 2: El Juicio Final' ha sido reconocida por su impacto cultural y tecnológico, convirtiéndose en referente obligado del género y en una de las producciones más importantes en la filmografía de James Cameron.

Sinopsis de la película para situarla cronológicamente:

Han pasado más de diez años desde los acontecimientos de 'The Terminator. John Connor', el futuro líder de la resistencia humana, es ahora un adolescente y se ha convertido en el objetivo de un nuevo y avanzado exterminador.

Ese exterminador es el T-1000, una máquina prácticamente indestructible enviada desde el futuro para eliminarlo.

La única esperanza de supervivencia recae en un inesperado protector: un Terminator reprogramado que deberá luchar para cambiar el destino de la humanidad y evitar el Juicio Final.

¿Dónde ver la remasterización?

La película está disponible en salas de Cine Colombia y las entradas a las funciones se pueden adquirir a través del sitio web de esa compañía.

Actualmente hay funciones disponibles en el portal hasta el próximo 9 de septiembre, pero los aficionados ya han alcanzado el lleno total en las primeras fechas.

Aniversario Lumina:

'Terminator 2: El Juicio Final' no es el único que está de aniversario pues Cine Colombia —donde se estrenará la película — celebra también el primer aniversario de Lumina, su ambicioso proyecto cultural ubicado en Bogotá.

La iniciativa 'Lumina es para regresar', que hace parte del aniversario, invita a los visitantes a descubrir la oferta integral del espacio y de la compañía más allá de la exhibición cinematográfica.

Lumina constituye la primera fase de un plan de diversificación que proyecta a Cine Colombia hacia sus próximos 100 años de operación.

La estrategia busca complementar el negocio tradicional de asistencia a cine con nuevas líneas de ingreso asociadas a gastronomía y cultura.

El proyecto, cabe resaltar, requirió una inversión cercana a los USD 35 millones y representa una de las apuestas de mayor escala en la historia reciente de la industria en el país.