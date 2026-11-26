Nuevas imágenes de las cámaras de seguridad del almacén Éxito del barrio La Castellana, en Cartagena, comenzaron a revelar detalles de lo ocurrido durante la toma de rehenes que mantuvo en vilo a la ciudad durante cerca de 17 horas.

Los registros permiten observar cómo ingresaron los hombres armados al establecimiento y los primeros momentos en los que sometieron a los clientes y trabajadores que se encontraban en el lugar.

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En las grabaciones, que fueron publicadas por varios medios locales, se observa a tres personas que ingresan al establecimiento con uniformes negros, armas y maletas.

Una vez dentro, comenzaron a intimidar a quienes estaban en el lugar y los obligaron a arrodillarse, mientras les exigían mantener los brazos levantados. Incluso, uno de los ciudadanos que llegó posteriormente y se encontró con la escena terminó sometiéndose a las mismas órdenes de los hombres armados.

Otro de los momentos que quedó registrado muestra a uno de los señalados sacando una bolsa blanca de una maleta negra que llevaba consigo. Posteriormente, se la habría entregado a uno de los rehenes, quien no vestía uniforme, mientras le daba algunas instrucciones.

Las imágenes también cobran importancia frente a una de las principales hipótesis que manejan las autoridades sobre el origen del hecho. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, explicó que todo habría comenzado con un intento de robo a un carro de valores que terminó convirtiéndose en una toma de rehenes, luego de que los señalados no lograran ejecutar el plan que tenían previsto.

Según explicó el mandatario, los hombres conocían los movimientos del vehículo encargado de recoger el dinero producido por el establecimiento, una operación que habitualmente se realiza entre las 7:30 y las 8:00 de la mañana. Sin embargo, habrían llegado aproximadamente 20 minutos después de que el carro de valores ya había realizado la recolección.

"La hipótesis principal es esa, la del carro de valores, que diariamente su rutina es entre 7:30 de la mañana y ocho de la mañana, recoger el producido del almacén Éxito", explicó Turbay al referirse a la investigación.

Según la reconstrucción entregada por el alcalde, el personal de vigilancia habría detectado la presencia de los sospechosos y activado una alerta que permitió la reacción de la Policía. Ante la llegada de los uniformados, los hombres habrían ingresado al supermercado y retenido a las personas que estaban allí.

Sin embargo, uno de los interrogantes que todavía buscan resolver las autoridades tiene que ver con el número de personas que participaron en el hecho. Aunque las primeras imágenes muestran a tres hombres ingresando al establecimiento, los testimonios de algunos sobrevivientes apuntan a que habría existido un cuarto involucrado.

"Las imágenes iniciales, cuando entran al centro comercial, solo hay tres personas", explicó Turbay en declaraciones conocidas este jueves.

El mandatario agregó que algunos relatos de las víctimas señalan la posible participación de alguien más, por lo que las autoridades continúan verificando esa información.

Hasta el momento, el balance judicial deja dos hombres capturados y uno muerto durante el operativo de rescate. Las grabaciones de seguridad, los registros obtenidos mediante drones y las declaraciones de quienes permanecieron retenidos serán determinantes para establecer si hubo otro participante y cuál habría sido su papel.

Por otra parte, durante las audiencias judiciales realizadas entre el miércoles 25 y el jueves 26 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación imputó a Juan Camilo Torres Manco y John Albeiro Mejía Blandón por el delito de secuestro extorsivo agravado, en calidad de presuntos coautores. La acusación comprende 87 hechos relacionados con las personas que inicialmente fueron retenidas en el establecimiento. Ambos procesados rechazaron los cargos.

Durante la diligencia, el ente acusador también expuso que los responsables habrían exigido $7.000 millones, dos camionetas blindadas y una ruta despejada hacia Barranquilla para facilitar su salida. Según la Fiscalía, los hombres habrían utilizado a las víctimas como escudos humanos y amenazado con activar supuestos explosivos si las autoridades ingresaban al almacén.

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La toma terminó en la madrugada del miércoles 25 de noviembre, cuando comandos especializados de la Policía Nacional, en coordinación con las Fuerzas Militares, ingresaron al establecimiento y lograron recuperar el control del lugar.

Aunque 11 personas habían recuperado su libertad durante las primeras horas de la negociación, otras 76 fueron rescatadas durante el operativo final, para un total de 87 personas que estuvieron bajo el control de los señalados captores.