Estados Unidos bombardeó una estratégica isla en Irán en vísperas de las elecciones de medio mandato

Estados Unidos lanzó ataques contra territorio iraní en medio de las tensiones militares en Oriente Medio y a pocas horas de las elecciones de medio mandato (midterms), que representan una prueba política para el presidente Donald Trump.

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La ofensiva, reportada inicialmente por The Wall Street Journal, tuvo como objetivo la isla de Qeshm, ubicada en el estrecho de Ormuz, una zona estratégica para el comercio internacional de petróleo. Según medios estatales iraníes, se registraron cinco explosiones en rápida sucesión y algunos habitantes aseguraron haber visto dos aeronaves sobrevolando el territorio.

Funcionarios estadounidenses citados por distintos medios describieron los bombardeos como operaciones de carácter defensivo. Además, señalaron que se trataría de una de varias ofensivas no anunciadas públicamente, con el propósito de evitar que Washington diera la impresión de estar retomando una campaña militar a gran escala contra Irán.

Los ataques se conocieron horas después de que Trump manifestara su optimismo frente a un posible acuerdo con Teherán. A través de su plataforma Truth Social, el mandatario aseguró que Irán quería alcanzar un entendimiento lo antes posible y afirmó que un acuerdo podría concretarse.

Por su parte, el canciller iraní, Abás Araqchi, confirmó que se estaban desarrollando conversaciones indirectas con Washington.

Sin embargo, el presidente del Parlamento iraní y principal negociador, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que su país estaba preparado para la guerra y sostuvo que ahora Estados Unidos tenía la responsabilidad de evitar una nueva escalada.

Uno de los principales puntos de discusión es la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde circulaba aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo antes del conflicto.

Un alto funcionario iraní aseguró que Teherán podría permitir nuevamente el tránsito marítimo en un plazo de dos días, siempre que Washington aceptara sus exigencias, entre ellas, el levantamiento de sanciones y el descongelamiento de activos iraníes.

Cabe resaltar que el momento de los bombardeos también resulta significativo por el panorama político en Estados Unidos.

Este martes 3 de noviembre se celebran las elecciones de medio mandato, en las que se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y parte del Senado, en medio del descontento de los ciudadanos por la guerra y sus consecuencias económicas.