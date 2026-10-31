NTN24
Sábado, 31 de octubre de 2026
Sábado, 31 de octubre de 2026
Luna del Castor - Foto de referencia: EFE
Luna del Castor - Foto de referencia: EFE
Astronomía

Superluna del Castor, alineación de cuatro planetas y lluvia de meteoritos: estos son los eventos astronómicos más importantes en noviembre

octubre 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Prográmese para disfrutar la agenda celeste que incluye alineaciones planetarias, lluvias de estrellas y la segunda superluna del año desde enero.

Noviembre viene cargado de variedad de eventos astronómicos para los amantes de la luna, las estrellas y los planetas, los cuales adornan y destellan en la oscuridad de la noche.

Así que prográmese para disfrutar de la agenda celeste que incluye alineaciones planetarias, lluvias de estrellas y la primera superluna del año.

  • Desfile de planetas

Uno de los eventos más destacados durante el mes de noviembre será el desfile de cuatro planetas que tendrá lugar entre el 13 y el 22 de noviembre. Durante estas fechas, Mercurio, Venus, Marte y Júpiter se alinearán en el cielo de la madrugada con suficiente brillo para ser observados a simple vista desde el hemisferio norte.

o

Venus destacará por encima del resto en la zona oriental antes del amanecer, mientras que Marte y Júpiter brillarán más arriba. Mercurio será el más difícil de divisar hasta los días 20-22, cuando alcanzará mayor altura sobre el horizonte.

  • Máximo de Leónidas

Durante el 17 y 18 del mismo mes, una lluvia de meteoros Leónidas se tomará los cielos nocturnos. Esta lluvia producirá hasta 15 meteoros por hora a una velocidad de 71 km/s, una de las más rápidas registradas. Siendo después de la medianoche y antes de la madrugada el mejor momento para disfrutar de este espectáculo.

Más lluvias de meteoros:

Las Táuridas del Sur (4-5 de noviembre), con hasta 5-10 meteoros por hora; las Táuridas del Norte (11-12 de noviembre), con unos 5 meteoros por hora; las Alfa Monocerótidas (21-22 de noviembre), aunque su visión se dificultará un poco más debido a la Luna llena; y las Oriónidas de noviembre (27-28 de noviembre), una lluvia débil que produce unos 3 meteoros por hora.

  • Luna Castor

El evento más esperado de este mes deleitará a los amantes de la astronomía durante la noche del 24 de noviembre; ese día tendrá lugar la luna llena del Castor. Esta será la segunda luna llena del año después de enero de 2026.

Durante esta noche, la luna parecerá aproximadamente un 6,5% más grande y un 13,5% más brillante que una luna llena media; esto significa que tendrá una mayor cercanía a la Tierra en comparación con lo habitual.

Temas relacionados:

Astronomía

Evento

Superluna

Meteorito

Lluvia de estrellas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es responsable de todas las muertes en 11 años": escalofriante denuncia sobre Tarek William Saab

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Colombia crea una alianza con el FBI y Europol para recuperar la seguridad en la frontera con Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Mayores representantes de fuerzas militares de EE. UU. visitarán Colombia: Pete Hegseth, J.D. Vance y Dan Caine

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Colombia y Ecuador: los aviones que participaron en el despliegue militar salvadoreño hacia Haití

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Mapa de alta precisión: Así ven las cámaras de los drones que llegaron a Colombia desde EEUU

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Recta final de las elecciones de medio término en EEUU: Donald Trump espera un resultado favorable

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios en la Amazonía brasileña: las quemas amenazan los bosques y agravan la crisis climática

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (EFE)
Bogotá

Militarizar Bogotá: congresista hace urgente llamado para combatir el crimen en la capital

Abelardo de la Espriella y Carlos Galán - Gustavo Petro
Bogotá

"El presidente Petro romantizaba a los delincuentes urbanos, era un mensaje nefasto": alcalde de Bogotá tras histórico operativo contra criminales

Nicolás Maduro y Cilia Flores - Foto: EFE
Maduro

Jueza Analisa Torres tomó su primera decisión frente a caso de Maduro y Flores

Raúl Castro - Foto: AFP
Régimen Castrista

Funcionario de Estados Unidos exhibe los lujos y excesos de los Castro en Cuba

Primera decisión de la nueva juez del caso Maduro - Foto: EFE/Canva
Nicolás Maduro

Primera decisión de la nueva juez del caso Maduro: golpe para el dictador

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Fundador y CEO de Sateliot, Jaume Sanpera-Foto: EFE
Satélites

Sateliot despliega con éxito cinco nuevos satélites en alianza con SpaceX para expandir su red global de conectividad

Presidente Donald Trump y Mark Zuckerberg-Foto: EFE
Inteligencia Artificial

Mark Zuckerberg y la administración Trump lanzan un megaproyecto de IA de 1.800 millones de dólares para anticiparse a las enfermedades

La astronauta estadounidense Christina Koch-Foto EFE
Luna

“La Luna forma parte de la respuesta”: La astronauta Christina Koch aboga por usar el satélite para buscar vida en el universo

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

María Corina y el poder invisible de la esperanza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Recate de 13 niños en Curitiba, Brasil - Foto: EFE
Brasil

Policía rescata a 13 niños tomados como rehenes en jardín en Brasil y mata al secuestrador

Cuestionamientos a la JEP y acuerdo de paz de Santos con las FARC - Fotos: AFP
JEP

“La JEP es un tribunal de impunidad”: senadora cuestiona el acuerdo de paz con las FARC

Productor denuncia despojo de un cargamento de maíz por la GNB - Fotos: X
Portuguesa

Productor denunció el despojo de un cargamento de maíz por guardias nacionales en Portuguesa: resignado, lo grabó todo

Capturan al exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins - Foto: Fiscalía
San Andrés

Por presunta extorsión y secuestro, capturan al exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins: esto se sabe

Bombardeo de Abelardo (X de Abelardo de la Espriella)
Abelardo de la Espriella

Estas son las impactantes imágenes de nuevo bombardeo ordenado por Abelardo de la Espriella contra el Clan del Golfo

Cilia Flores | Foto: AFP
Cilia Flores

¿Enfermedad o intento de escape? La oportunidad de Cilia Flores de buscar prisión domiciliaria en Nueva York

Atentado con carro bomba en Casanare - Captura de pantalla - ANI
Carro bomba

Explosión de carro bomba en peaje de Casanare deja al menos cuatro heridos: así quedó registrado en imágenes

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023