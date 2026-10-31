Superluna del Castor, alineación de cuatro planetas y lluvia de meteoritos: estos son los eventos astronómicos más importantes en noviembre

Noviembre viene cargado de variedad de eventos astronómicos para los amantes de la luna, las estrellas y los planetas, los cuales adornan y destellan en la oscuridad de la noche.

Así que prográmese para disfrutar de la agenda celeste que incluye alineaciones planetarias, lluvias de estrellas y la primera superluna del año.

Desfile de planetas

Uno de los eventos más destacados durante el mes de noviembre será el desfile de cuatro planetas que tendrá lugar entre el 13 y el 22 de noviembre. Durante estas fechas, Mercurio, Venus, Marte y Júpiter se alinearán en el cielo de la madrugada con suficiente brillo para ser observados a simple vista desde el hemisferio norte.

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Venus destacará por encima del resto en la zona oriental antes del amanecer, mientras que Marte y Júpiter brillarán más arriba. Mercurio será el más difícil de divisar hasta los días 20-22, cuando alcanzará mayor altura sobre el horizonte.

Máximo de Leónidas

Durante el 17 y 18 del mismo mes, una lluvia de meteoros Leónidas se tomará los cielos nocturnos. Esta lluvia producirá hasta 15 meteoros por hora a una velocidad de 71 km/s, una de las más rápidas registradas. Siendo después de la medianoche y antes de la madrugada el mejor momento para disfrutar de este espectáculo.

Más lluvias de meteoros:

Las Táuridas del Sur (4-5 de noviembre), con hasta 5-10 meteoros por hora; las Táuridas del Norte (11-12 de noviembre), con unos 5 meteoros por hora; las Alfa Monocerótidas (21-22 de noviembre), aunque su visión se dificultará un poco más debido a la Luna llena; y las Oriónidas de noviembre (27-28 de noviembre), una lluvia débil que produce unos 3 meteoros por hora.

Luna Castor

El evento más esperado de este mes deleitará a los amantes de la astronomía durante la noche del 24 de noviembre; ese día tendrá lugar la luna llena del Castor. Esta será la segunda luna llena del año después de enero de 2026.

Durante esta noche, la luna parecerá aproximadamente un 6,5% más grande y un 13,5% más brillante que una luna llena media; esto significa que tendrá una mayor cercanía a la Tierra en comparación con lo habitual.