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Martes, 06 de octubre de 2026
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Mundial

País asiático sorprende al coronarse campeón del Mundial de tejo tras derrotar a Colombia en Bogotá: "No ganamos ni en un deporte nacional"

octubre 6, 2026
Por: Luis Cifuentes
Mundial de Tejo - Foto: EFE
Mundial de Tejo - Foto: EFE
De esa manera, el equipo asiático se convirtió en el primer país en conseguir en dos ocasiones el título mundial.

Colombia cayó en la final del Mundial de tejo que se disputó durante el fin de semana pasado en Bogotá.

La sorpresiva caída de la selección colombiana ha generado todo tipo de reacciones dado que se trata de un deporte que tiene su origen en el país con más de cinco siglos de tradición.

Una pista de arcilla en Barrios Unidos se convirtió en la sede del evento mundial que reunió a 18 delegaciones de América, Asia, Europa y Oceanía.

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Finalmente, India se quedó con el título mundial tras derrotar a la selección local.

La embajada de India en Colombia celebró el triunfo de su país y publicó imágenes de la celebración tras obtener el título.

De esa manera, el equipo asiático se convirtió en el primer país en conseguir en dos ocasiones el título mundial.

Nos enorgullece que la India haya resultado vencedora, revalidando su título en esta celebración internacional única. Más allá de la competición, el Mundial de Tejo fue una oportunidad magnífica para tender puentes, compartir culturas y fortalecer los lazos de amistad entre los países participantes”, señaló la misión diplomática.

Y es que paradójicamente Colombia nunca ha quedado campeona de la disciplina en las tres ediciones que se han realizado desde 2023, cuando nació el torneo.

Perú, Suiza e India en dos oportunidades completan el palmarés del mundial del tradicional deporte colombiano.

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De esta edición 2026 participaron Perú, Uruguay, México, Canadá, Suiza, Austria, Inglaterra, Gales, Países Bajos, Polonia, Turquía, India, Filipinas, Indonesia, Japón, China y Australia.

Las reacciones no se hicieron esperar por parte de los aficionados. Incluso varios usuarios en redes sociales ironizaron sobre la participación de Colombia y su histórica racha de derrotas en las finales.

Gracias, guerreros”; “No ganamos ni en un deporte nacional”; “¿Cómo te van a ganar un mundial de tejo?; ”Me niego a creer que un juego que inventamos, en el que creamos las reglas, en el que somos locales, se pierda”, fueron algunas reacciones en redes sociales.

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