Impactante video muestra a agentes del US Marshals que cayeron de una plataforma durante un operativo

Un impactante video difundido por las cuentas oficiales del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS) muestra el momento en el que uniformados que rodeaban una casa se desplomaron repentinamente al suelo cuando una plataforma se rompió.

Los alguaciles estadounidenses estaban intentando ingresas a la casa en Misuri de un delincuente sexual convicto en Misuri cuando la plataforma elevada en la que se encontraban se derrumbó.

Los uniformados intentaban ejecutar una orden judicial pero terminaron heridos con la fuerte caída de más de dos metros.

El sujeto de la orden de arresto es Jacob Alexander Muñoz, de 26 años, que fue detenido ese mismo día, según informó los US Marshals.

Aunque Servicio de Alguaciles informó que los heridos en el derrumbe se encuentran bien, se cree que algunos de ellos podrían presentar secuelas de por vida.

"Prevemos algunas consecuencias a largo plazo de este incidente para un par de nuestros oficiales de la fuerza especial y agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, pero nada que les impida continuar con la misión del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos", dijo la agencia.

Por su parte, la Oficina del Sheriff del Condado de Randolph obtuvo una orden judicial estatal el mes pasado después de que Muñoz supuestamente incumpliera con los términos y condiciones de su libertad condicional.