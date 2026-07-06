"Cruzó una línea roja": UEFA tras suspensión de tarjeta roja a jugador de Estados Unidos que había sido expulsado durante el Mundial 2026

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) aseguró este lunes que la FIFA "cruzó una línea roja" levantando en pleno Mundial 2026 la suspensión infligida al norteamericano Folarin Balogun por tarjeta roja, denunciando una decisión "inédita, incomprensible e injustificable".

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"El fútbol, como cualquier otro deporte, reposa sobre reglas que son el fundamento de una competición justa, honesta y transparente. A veces, las reglas están sujetas a interpretación. Concretamente este no es el caso", insistió la institución europea, en una declaración con un tono severo.

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La UEFA ni siquiera mencionó la llamada telefónica del presidente Donald Trump al patrón de la FIFA Gianni Infantino, incidiendo en cambio en el propio contenido del reglamento.

"Una suspensión automática mínima de un partido tras una cartulina roja no es una opción que quede al criterio de las instituciones, ni tampoco necesita la decisión de un órgano competente para ser aplicada", destaca la organización europea.

Folarin Balogun fue expulsado en el triunfo de dieciseisavos de final del miércoles ante Bosnia y Herzegovina (2-0) tras pisar el tobillo derecho del defensor Tarik Muharemovic cuando pugnaban por un balón, quedando automáticamente suspendido para el duelo de octavos de final contra Bélgica. El propio Balogun admitió el viernes a la prensa que su cartulina roja era algo que debía "aceptar".

Para la UEFA, su suspensión en los octavos de final es "un principio inscrito en los reglamentos que no puede sufrir ninguna excepción, menos aún en mitad de un torneo a lo largo del que otros jugadores han sufrido la misma situación".

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"Cuando la seguridad jurídica de las reglas ya no está garantizada por los que deben velarla, es la integridad del deporte lo que está en juego y la credibilidad de una competición que queda dañada. Además, una decisión así crea un precedente en el torneo en curso, en el que situaciones similares deberán recibir ahora un trato idéntico, en detrimento de la competición", añade la institución europea.

Por su parte, el expresidente de la FIFA Sepp Blatter criticó el levantamiento de la suspensión infligida a Folarin Balogun, preguntándose "A dónde va" la instancia que él mismo dirigió 17 años.

"Las cartulinas rojas no se anulan por llamadas telefónicas políticas. Se anulan por reglas, pruebas y organismos independientes", escribió el suizo de 90 años en la red social X.

"Si un presidente de Estados Unidos interviene ante el presidente de la FIFA y que un jugador queda de repente absuelto antes de un partido de eliminación directa de un Mundial, la pregunta es inevitable: ¿A dónde vas, FIFA?", continuó.