La FIFA le deja diciente recado a Néstor Lorenzo y la selección tras confirmarse que seguirá como DT de Colombia: "Aquella noche de Guadalajara"

La cuenta oficial de Copa del Mundo de la FIFA hizo este jueves dos publicaciones que lucieron como un guiño al trabajo del director técnico argentino Néstor Lorenzo al frente de la selección Colombia.

La cuenta, cuando se confirmó que el entrenador argentino seguirá al frente de la selección cafetera, hizo un par de publicaciones que mostraron, al menos, admiración hacia el rendimiento de Colombia en la reciente cita mundialista que terminó el pasado domingo con la final entre Argentina y España.

En una de las publicaciones, la cuenta publicó una fotografía de Lorenzo en uno de los partidos del Mundial. La imagen fue acompañada con la leyenda: “el estratega Néstor Lorenzo”. El texto cerró con un par de emoticones de un saludo de manos diplomático y de una bandera de la selección Colombia.

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Además, la FIFA publicó en otra imagen un recuerdo de lo que fue una de las mejores presentaciones en la Copa del Mundo por parte de la selección Colombia.

En la imagen aparece el lateral derecho de la selección cafetera, Daniel Muñoz, celebrando el gol con el que Colombia venció, en la fase de grupos, a la difícil selección de El Congo que dejó buenas sensaciones en el torneo.

“Aquella noche de Guadalajara”, escribió la cuenta de la FIFA para acompañar la imagen de uno de los momentos más destacados de Colombia en el torneo.

El argentino Néstor Lorenzo renovó su contrato como director técnico de la selección de fútbol de Colombia, anunció este jueves la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Lorenzo lidera al combinado colombiano desde 2022 y dirigió a la selección en el Mundial 2026, en el que los cafeteros fueron eliminados por Suiza en octavos de final, en un partido sin goles y con una derrota 4-3 en tanda de penales.

La Federación anunció el jueves en un comunicado "la renovación del contrato del director técnico Néstor Lorenzo", sin precisar cuándo terminará el vínculo contractual.

Liderados por el veterano James Rodríguez, Colombia jugó cinco encuentros en la Copa del Mundo, su mejor participación mundialista desde Brasil 2014, cuando ascendieron hasta los cuartos de final.

La selección marcó en total cinco goles, en tres victorias frente a Uzbekistán, Congo y Ghana, un empate sin goles frente a Portugal y la eliminación ante Suiza.

Colombia no había llegado a la final de una copa continental desde 2001, la única ocasión en la que el combinado se coronó campeón al vencer 1-0 a México.

En los 51 compromisos internacionales de Colombia dirigidos por Lorenzo, el DT acumula 31 victorias, 12 empates y ocho derrotas.