"Ojalá puedan llegar a un consenso para hacer una elección": presidente sudamericano brinda apoyo para la transición en Venezuela

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, aseguró este martes que su país quiere colaborar en la transición de Venezuela con rumbo a un proceso democrático y manifestó su deseo de que los venezolanos puedan estar presentes a las urnas “lo más rápido posible”.

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En una conversación con periodistas en Nueva York, Peña explicó que Paraguay busca ayudar a que los ciudadanos venezolanos recuperen la posibilidad de decidir por medio de elecciones quiénes van a ser sus autoridades. Sus declaraciones fueron divulgadas por la Presidencia paraguaya y recogidas por EFE.

“Paraguay quiere colaborar, quiere ayudar a Venezuela y al pueblo de Venezuela a hacer esa transición democrática”, sostuvo Peña y agregó que el proceso requiere “marcos institucionales democráticos” y acompañamiento de la comunidad internacional.

El mandatario paraguayo igualmente dijo que su Gobierno desea que existan elecciones “lo más rápido posible”, pero remarcó que una decisión de ese tipo tiene que ser producto de un diálogo entre las diferentes fuerzas políticas venezolanas.

“Ojalá puedan llegar a un consenso para hacer una elección”, expresó Peña, según la declaración difundida por la Presidencia de Paraguay.

Las declaraciones llegan días después de que Peña viajase a Caracas y se reuniera con Delcy Rodríguez, en el primer acercamiento de alto nivel entre Paraguay y Venezuela tras más de 20 meses de ruptura de relaciones diplomáticas.

El encuentro del sábado ha sido calificado por ambos como un paso para reactivar los vínculos bilaterales. En un comunicado conjunto, Paraguay y Venezuela indicaron que establecieron las bases para una “dinamización progresiva y plena” de sus relaciones diplomáticas.

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La visita igualmente reflejó un cambio en el contacto entre ambos. Paraguay rompió relaciones con Venezuela en enero de 2025, luego de que Peña reconociera a Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales venezolanas de 2024. El Consejo Nacional Electoral venezolano proclamó entonces ganador a Nicolás Maduro, sin publicar después las actas electorales que debían respaldar esos resultados, según EFE.

Ahora bien, Peña busca que Paraguay pueda aportar su experiencia en procesos de transición institucional y servir como uno de los países que esté apoyando el camino a unas nuevas elecciones en Venezuela.

Estas palabras llegan al momento en que Rodríguez se encuentra en Nueva York por la Asamblea General de Naciones Unidas, lugar donde mantiene una agenda internacional que contiene contactos con diferentes gobiernos.