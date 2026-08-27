Colaboración inédita: Netflix mostrará el primer avance exclusivo de Grand Theft Auto VI

Netflix transmitirá por primera vez en su historia un avance exclusivo de un videojuego y será nada más y nada menos que con material de Grand Theft Auto VI, esto en una colaboración inédita con Rockstar Games y PlayStation.

El adelanto será presentado dentro de la plataforma de Netflix este jueves 27 de agosto como parte de una promoción especial de GTA 6, uno de los juegos más esperados de la industria. La colaboración no estará exclusivamente en el contenido, sino también en el dispositivo usado para enseñarlo: el material va a ser presentado ejecutándose en una PlayStation 5 estándar, y no el modelo Pro.

La elección resulta ser especial porque Sony promociona actualmente dos versiones de su consola de actual generación. La PS5 Pro ofrece más capacidad gráfica y rendimiento en algunos títulos compatibles, pero Rockstar y PlayStation usaran la versión que salió en el 2020 para este primer vistazo.

La decisión deja ver que GTA 6 está siendo desarrollado pensando en la gran base de jugadores instalada de PlayStation 5, sin convertir el modelo Pro en un requisito para disfrutar del juego, eso sí, de momento, no se sabe si correrá a 60 fps en dicha versión base de la consola.

La colaboración refleja un movimiento poco usual para Netflix, empresa que en los últimos años incrementó de forma considerable su presencia en el sector de los videojuegos. No obstante, que la plataforma participe en la presentación de material promocional de uno de los juegos más transcendentales de la industria significa un paso distinto a su estrategia normal.

Para Rockstar Games, este interés también es notorio. Grand Theft Auto VI es la secuela de una de las franquicias más exitosas de la historia y genera día a día una expectativa enorme desde que se enseñó su primer tráiler.

El juego está previsto para llegar a PlayStation 5 y Xbox Series X|S, razón por lo que el vistazo en una PS5 base brinda una referencia visual acerca de la plataforma para la que estará disponible la mayoría de los jugadores.

La ausencia de un avance específicamente en PS5 Pro no significa que el juego no pueda obtener beneficios del hardware más potente de esa consola. Sencillamente, el adelanto anunciado se hace en la versión estándar para dar más seguridad a los jugadores tanto de PS5 como de Xbox Series X/S.