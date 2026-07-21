El sable de luz de Luke Skywalker alcanza récord mundial tras subastarse por 3,75 millones de dólares

El sable de luz utilizado por el actor Mark Hamill en su célebre interpretación de Luke Skywalker rompió marcas internacionales al subastarse por 3,75 millones de dólares en la casa de subastas Heritage Auctions, con sede en Dallas Texas.

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La cifra convirtió al arma de utilería en el objeto con presencia en pantalla más costoso de la franquicia Star Wars vendido en un remate público, superando la marca previa de 3,23 millones de dólares alcanzada en 2023 por una maqueta original de un caza X-wing.

La pieza vendida corresponde al rodaje de Star Wars: Episodio V- El imperio contraataca (1980), específicamente durante la emblemática escena del duelo en Ciudad Nube (Cloud City), en la que Darth Vader le revela a Skywalker su paternidad.

El lote subastado no solo incluía la empuñadura del sable, sino también el modelo mecánico de la mano del personaje. Ambos elementos provenían directamente de la colección personal de Stuart Freeborn, el maquillador y diseñador de efectos especiales, dando vida a personajes como Yoda y Chewbacca.

“Los coleccionistas entendieron que no estaban pujando únicamente por un accesorio de cine, sino por una pieza genuina de la mitología moderna”, destacó Joe Maddalena, vicepresidente ejecutivo de Heritage Auctions.

Aunque los expertos estimaron que la oferta final oscilaría entre uno y dos millones de dólares, la intensa disputa entre coleccionistas duplicó las proyecciones iniciales hasta alcanzar el techo definitivo de los 3,75 millones.