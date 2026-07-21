NTN24
Martes, 21 de julio de 2026
Martes, 21 de julio de 2026
Star Wars

El sable de luz de Luke Skywalker alcanza récord mundial tras subastarse por 3,75 millones de dólares

julio 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Batalla de Luke Skaywalker y darth vader- Foto: lucasfilm
Batalla de Luke Skaywalker y darth vader- Foto: lucasfilm
La icónica pieza utilizada por Mark Hamill en “El imperio contraataca” fue adjudicado en Dallas junto a la prótesis de la mano del personaje.

El sable de luz utilizado por el actor Mark Hamill en su célebre interpretación de Luke Skywalker rompió marcas internacionales al subastarse por 3,75 millones de dólares en la casa de subastas Heritage Auctions, con sede en Dallas Texas.

TE PUEDE INTERESAR:

La cifra convirtió al arma de utilería en el objeto con presencia en pantalla más costoso de la franquicia Star Wars vendido en un remate público, superando la marca previa de 3,23 millones de dólares alcanzada en 2023 por una maqueta original de un caza X-wing.

La pieza vendida corresponde al rodaje de Star Wars: Episodio V- El imperio contraataca (1980), específicamente durante la emblemática escena del duelo en Ciudad Nube (Cloud City), en la que Darth Vader le revela a Skywalker su paternidad.

o

El lote subastado no solo incluía la empuñadura del sable, sino también el modelo mecánico de la mano del personaje. Ambos elementos provenían directamente de la colección personal de Stuart Freeborn, el maquillador y diseñador de efectos especiales, dando vida a personajes como Yoda y Chewbacca.

“Los coleccionistas entendieron que no estaban pujando únicamente por un accesorio de cine, sino por una pieza genuina de la mitología moderna”, destacó Joe Maddalena, vicepresidente ejecutivo de Heritage Auctions.

o

Aunque los expertos estimaron que la oferta final oscilaría entre uno y dos millones de dólares, la intensa disputa entre coleccionistas duplicó las proyecciones iniciales hasta alcanzar el techo definitivo de los 3,75 millones.

Temas relacionados:

Star Wars

Entretenimiento

Películas

George Lucas

Ciencia Ficción

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Por qué hasta ahora salen a la luz los documentos de la CIA sobre las trampas del chavismo para quedarse en el poder en Venezuela?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Habrá acción militar de EE. UU. tras informe sobre espionaje de Cuba? Exdiplomático cubano responde

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Inédita alianza política en Colombia: Pacto Histórico apoyó al Centro Democrático en el Senado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Alertan sobre un posible plan criminal para atentar contra el presidente electo Abelardo De La Espriella

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia (AFP)
Colombia

Las polémicas frases del presidente Gustavo Petro durante su discurso del 20 de julio en Colombia

Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada (i), el abogado Frank A. Pérez (c); y el juez a cargo del caso, Brian Cogan-Foto: EFE
El Mayo Zambada

Esto fue lo que dijo 'El Mayo' Zambada cuando fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos

Presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella-Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Plan criminal contra Abelardo de la Espriella previo a su posesión presidencial: esto se sabe

Presidente de Estados Unidos Donald Trump-Foto: EFE
Régimen cubano

¿Habrá acción militar de EE. UU. tras informe sobre espionaje de Cuba? Exdiplomático cubano responde

Edificio destruido tras los terremotos en Venezuela-Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

La historia de Samuel y Sebastián: luchan por recuperarse mientras su tía pide ayuda

Más de Entretenimiento

Ver más
Foto: Empanadas venezolanas
Gastronomía

Comida de Colombia y Venezuela fue elegida por autoridad de Florida dentro de prestigiosa selección gastronómica para revista internacional

Yorgelis Delgado, recordada por ‘El Club de los Trigritos’, está desaparecida / FOTO: EFE - Captura de pantalla
Terremoto en Venezuela

La actriz Yorgelis Delgado, recordada en Colombia por ‘El Club de los Trigritos’, fue reportada como desaparecida tras los terremotos en Venezuela

Moda mundialista / FOTO: EFE
Selección Colombia

¿Cuáles son las tendencias de la moda para los ‘outfit’ del Mundial? Esto dicen los expertos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
ESMAD (2022) - Foto AFP
ESMAD

Ministro de Defensa designado de Abelardo de la Espriella anuncia que volverá el ESMAD: "La fuerza se aplica dentro del marco de los derechos humanos"

Afición Mundial 2026 - foto: EFE
Final del Mundial

Campeón del Mundo pide ayuda luego de que Estados Unidos le negará la entrada para presenciar la final entre España y Argentina

Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro, dictadores cubanos - Foto: EFE
Régimen Castrista

"Estoy totalmente seguro que no llegan a 2027": José Daniel Ferrer sobre caída del régimen castrista en Cuba

Papa León XIV | Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Papa León XIV envió 100.000 euros a Venezuela para ayudar con las labores de socorro tras poderosos terremotos

Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Régimen venezolano

Mientras crecen los reclamos por la pobre respuesta del régimen ante la tragedia en Venezuela, Delcy Rodríguez anuncia un paquete de medidas económicas

La Guaira - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

Terremotos en Venezuela generarían nuevo impacto migratorio en la región: experto explica cuál es el panorama

Estadio Nueva York - Nueva Jersey/ Donald Trump - Fotos AFP
Mundial 2026

Todo listo para la final del Mundial: así luce Nueva York antes de la llegada de Donald Trump al estadio

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre