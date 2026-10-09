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Viernes, 09 de octubre de 2026
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ONU considera Nobel de la Paz a Navi Pillay como un homenaje a quienes "hacen respetar el derecho internacional"

octubre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
António Guterres, secretario General de las Naciones Unidas - Foto: EFE
António Guterres, secretario General de las Naciones Unidas - Foto: EFE
La defensora de Nelson Mandela y exjueza de la CPI ganó este viernes el Nobel de la Paz por sus esfuerzos a favor del derecho internacional cuando, según el jurado, la justicia está "bajo ataque".

La concesión del Premio Nobel de la Paz a la sudafricana Navi Pillay rinde homenaje a quienes luchan por defender y hacer cumplir el derecho internacional, afirmó este viernes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

"Durante décadas, ha sido una defensora del derecho internacional y los derechos humanos, y una voz firme e independiente en favor de la justicia en algunos de los casos jurídicos internacionales más históricos de nuestro tiempo", dijo Guterres sobre Pillay, ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

"El premio de hoy es un homenaje a todas aquellas personas que trabajan para hacer respetar y defender el derecho internacional, el Estado de derecho y los derechos humanos, y para garantizar la paz, la justicia y la dignidad humana", afirmó en un comunicado.

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La defensora de Nelson Mandela y exjueza de la CPI ganó este viernes el Nobel de la Paz por sus esfuerzos a favor del derecho internacional cuando, según el jurado, la justicia está "bajo ataque".

Navanethem "Navi" Pillay domina el arte de los casos difíciles. Abogada de origen indio en la Sudáfrica del apartheid, llegó a ser jueza y alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU (2008-2014).

Su carrera la ha llevado desde los tribunales sudafricanos, donde defendió a activistas contra el apartheid como Nelson Mandela y consiguió derechos fundamentales para los presos políticos, hasta el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, pasando por la Corte Penal Internacional (CPI).

Presidió la comisión encargada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de investigar las violaciones de los derechos humanos en los territorios palestinos y en Israel.

Este es uno de los motivos por los que el Nobel de la Paz de este año posiblemente escueza al presidente estadounidense Donald Trump, quien desde su regreso a la Casa Blanca ha reiterado una y otra vez lo mucho que le gustaría que se lo dieran.

"Si aplauden un poco más fuerte, quizá comparta el premio con Trump", bromeó este viernes Pillay. La galardonada el año pasado, la líder opositora venezolana María Corina Machado, regaló su medalla al mandatario estadounidense.

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