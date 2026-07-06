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Lunes, 06 de julio de 2026
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Harry Kane

Harry Kane se queda sin voz tras eufórico triunfo de Inglaterra sobre México en los octavos de final del Mundial: "No puedo hablar mucho"

julio 6, 2026
Por: Diana Pérez
Harry Kane | Foto: EFE
Harry Kane | Foto: EFE
Ahora el equipo dirigido por Thomas Tuchel y encabezado por Harry Kane, Declan Rice y Jude Bellingham deberá enfrentarse a la Noruega del habilidoso Erling Haaland que viene de eliminar a la pentacampeona Brasil.

La selección de Inglaterra logró clasificarse a los cuartos de final del Mundial de 2026 tras vencer en un apretado partido 3-2 a la anfitriona México en el mítico estadio Azteca.

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La euforia por avanzar cada vez más en la competencia ha hecho que uno de los referentes del equipo se quedara sin voz y casi no pudiera dar una entrevista al final del encuentro.

El artillero del Bayern Múnich, Harry Kane, se ha vuelto viral en las últimas horas tras dar una entrevista en zona mixta completamente afónico.

El autor de uno de los tres tantos de Inglaterra, sin voz, describió el encuentro como un partido "loco" en el que siente que tuvieron que "luchar mucho" para lograr su objetivo.

En la entrevista, Harry se burla de sí mismo y dice, entre risas al intentar responder la pregunta de la periodista: "Mi voz se ha ido".

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Pero tras toser un poco y hacer su mejor esfuerzo, con una voz poco audible continúa diciendo: "Fue un partido de locos, tuvimos que luchar. Tuvimos que encontrar algo. Simplemente he estado allí, cantando y no puedo hablar mucho".

Sobre el apoyo de la hinchada, con quienes el equipo cantó al final del partido el famoso tema de Oasis 'Wonderwall' que era algo maravilloso.

"Fue increíble, un apoyo alucinante. Me dejan sin palabras, ni siquiera puede hablar", agregó riéndose de nuevo de sí mismo, por lo que la periodista da por terminada la entrevista y le pide que vaya a descansar la voz.

En redes sociales el momento no ha pasado desapercibido y ya varios usuarios se han burlado del delantero inglés por la pérdida de su voz.

"Harry Kane acaba de hacer la mejor entrevista de un Mundial", "Hablaba como Elmo", "¿Por qué suena como Mickey Mouse?", "Una de las entrevistas posteriores al partido más divertidas que jamás verás", "Harry Kane, se transformó en Mickey Mouse tras darlo todo en la victoria contra México en el Mundial", son algunos de los comentarios.

En lo que va del torneo, Harry Kane ha logrado anotar seis tantos, y ha sido fundamental para el conjunto inglés en su paso por el Mundial de 2026.

Ahora el equipo dirigido por Thomas Tuchel y encabezado por Harry Kane, Declan Rice y Jude Bellingham deberá enfrentarse a la Noruega del habilidoso Erling Haaland que viene de eliminar a la pentacampeona Brasil.

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