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Lunes, 19 de octubre de 2026
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Venezuela

Oposición venezolana presentó un “Gran Acuerdo Nacional” en el que ratifica a María Corina Machado como su líder

octubre 19, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado
María Corina Machado
Los integrantes de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) pactaron ratificar el mandato de cambio político expresado por los ciudadanos en las urnas, así como reconocer y respaldar el liderazgo de Machado, quien permanece exiliada en Panamá.

La oposición venezolana presentó este domingo el “Gran Acuerdo Nacional” en el que reafirma a la premio nobel de la paz María Corina Machado como su principal líder, así lo establece un documento presentado en Caracas.

Los integrantes de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) pactaron ratificar el mandato de cambio político expresado por los ciudadanos en las urnas, así como reconocer y respaldar el liderazgo de Machado, quien permanece exiliada en Panamá.

Durante su intervención virtual, Machado destacó la importancia de la iniciativa y la calificó como una de las más necesarias y trascendentales para impulsar la reconstrucción del país y recuperar la República.

Los representantes de la oposición dieron a conocer 14 propuestas orientadas a restablecer la democracia en Venezuela y establecer una hoja de ruta que permita celebrar elecciones generales. Asimismo, acordaron promover estrategias de transición política con la participación de distintos sectores.

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Entre las principales demandas de la PUD figuran la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, el regreso de los venezolanos exiliados, el cese de la persecución política y la eliminación de las inhabilitaciones y medidas administrativas impuestas contra las organizaciones políticas.

La coalición también considera fundamental garantizar elecciones libres, competitivas y verificables. Por su parte, Vente Venezuela, el partido liderado por Machado, reclama que los comicios se realicen en 2027 y que se establezca un calendario electoral.

“Estamos al comienzo de una nueva era. Finalmente haremos realidad la república democrática liberal (...) Venezuela será libre”, afirmó Machado.

La dirigente opositora permanece fuera de Venezuela desde 2025, cuando salió del país para recibir el Premio Nobel de la Paz. Desde entonces, ha intentado regresar en al menos siete ocasiones, pero el Gobierno chavista se lo ha impedido.

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