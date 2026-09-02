Venezolano lidera la tabla de goleadores de la Liga MX con seis tantos en seis jornadas

Salomón Rondón pasa por uno de sus mejores momentos desde su retorno al Pachuca y es actualmente el líder goleador del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, con seis goles en las primeras seis jornadas del campeonato mexicano.

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El delantero venezolano llegó a esa cifra el pasado 29 de agosto, día que marcó el gol del Pachuca en lo que fue el empate 1-1 frente a Chivas. El tanto le ha dejado superar por el momento, al argentino Lucas Ocampos, de Monterrey, el cual suma cinco goles.

Rondón llegó a la sexta jornada empatado en goles con Ocampos, los dos con cinco tantos. No obstante, su anotación contra Guadalajara le permitió hacerse con la ventaja en una carrera que empieza a tener protagonistas definidos.

El atacante de 36 años inició el torneo de manera contundente. En la primera fecha anotó un doblete contra Pumas en el triunfo 3-0 del Pachuca, y luego volvió a aparecer frente a Querétaro. Luego de dos partidos sin anotar, retomó su contundencia con otro doblete ante Puebla y cerró agosto con el tanto cuando enfrentó a Chivas.

El rendimiento del futbolista venezolano de igual forma adquiere un significado especial para Pachuca. Su doblete contra Puebla no solo lo deja en el liderato de goleo, también le ha permitido llegar a los 46 goles con el equipo hidalguense y superar al colombiano Andrés Chitiva en la lista de máximos anotadores del equipo.

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Rondón regresó al Pachuca en diciembre de 2025 luego de una etapa en la que estuvo cedido en el Real Oviedo de España. Con los Tuzos de nuevo asume un papel importante en el ataque y, en este inicio de temporada, se ha transformado en una de las principales referencias ofensivas del torneo.

El siguiente desafío para el venezolano será el 4 de septiembre, día en el que Pachuca visite a FC Juárez para disputar la séptima jornada del Apertura. Un nuevo gol le dejaría ampliar su ventaja en la tabla y consolidarse como uno de los candidatos a conseguir el título de goleo.