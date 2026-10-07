País vecino de Rusia enciende sus alarmas y anuncia medidas de "vigilancia sanitaria" tras presunto fallecimiento por peste neumónica

En medio de la incertidumbre por la supuesta muerte por peste de una mujer en un laboratorio en Siberia, Rusia, gobiernos de todo el mundo exigen al gobierno de Vladimir Putin transparencia y respuestas.

Ahora, el gobierno de Mongolia anunció este miércoles medidas de "vigilancia sanitaria" en su frontera con Rusia, mientras otras naciones como Estados Unidos siguen de cerca el caso.

"Si bien el nivel de riesgo actual es bajo, el Ministerio de Salud ha instruido a los organismos pertinentes para que tomen medidas de precaución y mantengan una vigilancia y un control continuos para prevenir riesgos potenciales", dijo el ministerio.

Además, aseguró que "los pasos fronterizos en la provincia de Selenge siguen funcionando con normalidad, y que se están implementando medidas de vigilancia y control sanitario en la frontera".

Esto ocurre luego de que el medio de comunicación ruso People of Baikal informara el viernes pasado que una mujer de 28 años que trabajaba en un instituto de investigación sobre la peste en la región de Irkutsk, en Siberia, al norte de Mongolia, había fallecido.

Como respuesta, las autoridades rusas han restado importancia a los informes, afirmando que la mujer murió de neumonía y que la causa era "indeterminada".

La agencia sanitaria rusa declaró el miércoles que no veía "ningún riesgo epidémico para la población".

La preocupación en los países vecinos radica en que la capital de la región de Irkutsk recibe un número significativo de visitantes procedentes de China que se dirigen al cercano lago Baikal.

"China y Rusia mantienen estrechos intercambios y cooperación en la prevención y el control de enfermedades infecciosas, incluida la peste", declaró el martes el Ministerio de Asuntos Exteriores de China.

Por su parte, la agencia sanitaria rusa afirmó que "no existe ningún riesgo epidémico" para la población de Irkutsk y su región tras la muerte de una técnica de laboratorio de un instituto que estudia la peste.

"Ha concluido el seguimiento médico de más del 90% de las personas que estuvieron en contacto con la paciente. No se ha detectado ningún problema de salud relacionado con una enfermedad infecciosa", indicó la agencia de salud pública Rospotrebnadzor.

Rusia cargó contra los medios por mencionar un segundo caso sospechoso de peste en Siberia, diciendo que la mayoría de las noticias sobre la situación eran "información falsa".

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La peste es una enfermedad infecciosa causada por bacterias. La variante pulmonar es altamente contagiosa y puede ser mortal si no se trata rápidamente, según la OMS.

Horas antes, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que hablará muy pronto con el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre el caso.

A su vez, el secretario de Estado, Marco Rubio, instó a Rusia a ser transparente sobre la situación, misma posición de la Organización Mundial de la Salud, que emitió un llamamiento similar el martes.

"Animamos a Rusia a ser transparente y a compartir más información con el mundo para que todos podamos reaccionar de forma adecuada y oportuna", declaró Rubio durante un viaje a Islandia.