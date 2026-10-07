NTN24
Miércoles, 07 de octubre de 2026
Miércoles, 07 de octubre de 2026
Rusia

País vecino de Rusia enciende sus alarmas y anuncia medidas de "vigilancia sanitaria" tras presunto fallecimiento por peste neumónica

octubre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia: Canva
Foto de referencia: Canva
Horas antes, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que hablará muy pronto con el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre el caso.

En medio de la incertidumbre por la supuesta muerte por peste de una mujer en un laboratorio en Siberia, Rusia, gobiernos de todo el mundo exigen al gobierno de Vladimir Putin transparencia y respuestas.

Ahora, el gobierno de Mongolia anunció este miércoles medidas de "vigilancia sanitaria" en su frontera con Rusia, mientras otras naciones como Estados Unidos siguen de cerca el caso.

o

"Si bien el nivel de riesgo actual es bajo, el Ministerio de Salud ha instruido a los organismos pertinentes para que tomen medidas de precaución y mantengan una vigilancia y un control continuos para prevenir riesgos potenciales", dijo el ministerio.

Además, aseguró que "los pasos fronterizos en la provincia de Selenge siguen funcionando con normalidad, y que se están implementando medidas de vigilancia y control sanitario en la frontera".

Esto ocurre luego de que el medio de comunicación ruso People of Baikal informara el viernes pasado que una mujer de 28 años que trabajaba en un instituto de investigación sobre la peste en la región de Irkutsk, en Siberia, al norte de Mongolia, había fallecido.

Como respuesta, las autoridades rusas han restado importancia a los informes, afirmando que la mujer murió de neumonía y que la causa era "indeterminada".

La agencia sanitaria rusa declaró el miércoles que no veía "ningún riesgo epidémico para la población".

La preocupación en los países vecinos radica en que la capital de la región de Irkutsk recibe un número significativo de visitantes procedentes de China que se dirigen al cercano lago Baikal.

"China y Rusia mantienen estrechos intercambios y cooperación en la prevención y el control de enfermedades infecciosas, incluida la peste", declaró el martes el Ministerio de Asuntos Exteriores de China.

Por su parte, la agencia sanitaria rusa afirmó que "no existe ningún riesgo epidémico" para la población de Irkutsk y su región tras la muerte de una técnica de laboratorio de un instituto que estudia la peste.

"Ha concluido el seguimiento médico de más del 90% de las personas que estuvieron en contacto con la paciente. No se ha detectado ningún problema de salud relacionado con una enfermedad infecciosa", indicó la agencia de salud pública Rospotrebnadzor.

Rusia cargó contra los medios por mencionar un segundo caso sospechoso de peste en Siberia, diciendo que la mayoría de las noticias sobre la situación eran "información falsa".

o

La peste es una enfermedad infecciosa causada por bacterias. La variante pulmonar es altamente contagiosa y puede ser mortal si no se trata rápidamente, según la OMS.

Horas antes, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que hablará muy pronto con el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre el caso.

A su vez, el secretario de Estado, Marco Rubio, instó a Rusia a ser transparente sobre la situación, misma posición de la Organización Mundial de la Salud, que emitió un llamamiento similar el martes.

"Animamos a Rusia a ser transparente y a compartir más información con el mundo para que todos podamos reaccionar de forma adecuada y oportuna", declaró Rubio durante un viaje a Islandia.

Temas relacionados:

Rusia

Mongolia

Virus

Enfermedad

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

De "gestores de paz" a objetivos militares: así avanza el desmonte de Abelardo de la Espriella a la supuesta "Paz Total" de Gustavo Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Entendió Washington que apartar a María Corina de la transición es un costo alto": analista

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Durante la administración de Biden, el FBI vigiló al entorno de Trump: “Hay una serie de violaciones”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

MUERTE EN LA LABORATORIO PRENDE LAS ALARMAS: Rubio exige a Rusia transparencia sobre PESTE NEUMÓNICA

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Israel en alerta máxima ante posibles ataques de Hamás en la conmemoración del atentado del 7 de octubre del 2023

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Falla de San Andrés: ¿qué significa la tensión acumulada y qué se sabe del ‘Big One’?

Ver más

Videos

Ver más
Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio-Foto: EFE
Marco Rubio

MUERTE EN LA LABORATORIO PRENDE LAS ALARMAS: Rubio exige a Rusia transparencia sobre PESTE NEUMÓNICA

Drones MQ-9 Reaper - Fotos AFP
Drones

Así son los poderosos drones de ataque que EE. UU. envió a Colombia y Ecuador para combatir el narcotráfico

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

"Debe ser en las próximas horas": coordinador de Vente Venezuela sobre regreso de María Corina

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos-Foto: EFE
Donald Trump

Trump afirma que todo marcha bien en Venezuela: LA CIUDADANÍA DICE TODO LO CONTRARIO

Banderas de EE. UU. y Nicaragua - Canva/ DHS - Foto X: @DHSgov
Departamento de Seguridad Nacional

Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. revela a NTN24 motivo de deportación de disidente que volvió a ser detenido por el régimen de Nicaragua

Más de Actualidad

Ver más
Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Diosdado Cabello

"Y Diosdado pa' cuando?": el representante de EEUU Carlos Gimenez pide su captura

Videojuego Grand Theft Auto - Foto: EFE
Videojuegos

Los creadores del videojuego 'Grand Theft Auto VI' se enfrentan a una demanda laboral en Europa a pocos días de su lanzamiento

Antonio Guterres dio su último discurso ante la Asamblea General de la ONU como secretario. - Foto: AFP
António Guterres

En medio de cuestionamientos por gestión de la ONU, Guterres dio su último discurso ante la Asamblea

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Entre la razón y el algoritmo: los desafíos de la libertad de prensa

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Diosdado Cabello

"Y Diosdado pa' cuando?": el representante de EEUU Carlos Gimenez pide su captura

Videojuego Grand Theft Auto - Foto: EFE
Videojuegos

Los creadores del videojuego 'Grand Theft Auto VI' se enfrentan a una demanda laboral en Europa a pocos días de su lanzamiento

Antonio Guterres dio su último discurso ante la Asamblea General de la ONU como secretario. - Foto: AFP
António Guterres

En medio de cuestionamientos por gestión de la ONU, Guterres dio su último discurso ante la Asamblea

Sarampión | Foto: AFP
Estados Unidos

Nueva York declara emergencia por brote de sarampión: Pensilvania supera los 1.000 casos

Elecciones en Estados Unidos (imagen de referencia) - Canva
Casa Blanca

“Solo los estadounidenses deberían elegir a los líderes estadounidenses”: Casa Blanca endurece mensaje sobre voto tras cargos por presunto fraude electoral en EE. UU.

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump-Foto: EFE
Donald Trump

Donald Trump amenaza a la Unión Europea tras propuesta para que Canadá sea 'miembro socio' del bloque: "Es un acto hostil"

Reporte Servicio Geológico- X
Colombia

Este viernes cuatro temblores seguidos y de madrugada estremecieron a un mismo municipio colombiano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023