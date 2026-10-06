Las fuerzas navales y tecnológicas de Francia ejecutaron con éxito el primer lanzamiento operativo del misil balístico intercontinental M51.3 desde las profundidades marinas.

La prueba balística, realizada desde el submarino nuclear lanzador de proyectiles Le Vigilant y coordinada bajo la supervisión de la fragata multipropósito Auvergne, representa un hito dentro de la estrategia de modernización de la arquitectura defensiva del Estado galo para las próximas décadas.

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El ensayo militar contó con la participación técnica e industrial de la Dirección General de Armamento (DGA), la Comisaría de Energía Atómica (CEA), ArianeGroup, Naval Group y la Marina Nacional francesa.

Este logro tecnológico valida la capacidad operativa de los vectores nucleares de tercera generación, lo que garantiza la cobertura disuasiva de la nación europea frente a las transformaciones geopolíticas en el escenario de la seguridad internacional.

“Este éxito técnico constituye una demostración de la credibilidad de nuestra capacidad de disuasión. Para ser libres hay que ser temidos, y para ser temidos hay que ser poderosos. Nuestra disuasión nuclear nos protege y seguirá protegiendo la soberanía del pueblo frente a cualquier amenaza”, destacó Emmanuel Macron durante su presencia en el ensayo a bordo de la fragata Auvergne.



El lanzamiento se enmarca en la hoja de ruta estratégica iniciada en 2017, la cual contempla la duplicación del presupuesto de las Fuerzas Armadas francesas en un plazo de diez años.

El programa de defensa incluye la construcción en astilleros de la nueva generación de submarinos nucleares lanzadores de misiles (SNLE 3G), así como el desarrollo formal de armamento hipersónico maniobrable diseñado para la renovación del componente aéreo de disuasión estratégica.

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Las Fuerzas del Gobierno francés y las delegaciones de observadores internacionales siguen el desarrollo de estas capacidades como referente de la soberanía estatal y la preservación del equilibrio en la arquitectura de seguridad global.