NTN24
Martes, 06 de octubre de 2026
Martes, 06 de octubre de 2026
Misiles balísticos

“Para ser libre, hay que ser temido”: Francia realiza con éxito el primer lanzamiento del misil balístico estratégico M51.3 a bordo del submarino nuclear ‘Le Vigilant’

octubre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Francia realiza con éxito el primer lanzamiento del misil balístico-Foto: EFE ilustración
Francia realiza con éxito el primer lanzamiento del misil balístico-Foto: EFE ilustración
La prueba técnica ratifica el plan de renovación militar iniciado en 2017, el cual contempla la duplicación del presupuesto de defensa y el desarrollo de armamento hipersónico.

Las fuerzas navales y tecnológicas de Francia ejecutaron con éxito el primer lanzamiento operativo del misil balístico intercontinental M51.3 desde las profundidades marinas.

La prueba balística, realizada desde el submarino nuclear lanzador de proyectiles Le Vigilant y coordinada bajo la supervisión de la fragata multipropósito Auvergne, representa un hito dentro de la estrategia de modernización de la arquitectura defensiva del Estado galo para las próximas décadas.

o

El ensayo militar contó con la participación técnica e industrial de la Dirección General de Armamento (DGA), la Comisaría de Energía Atómica (CEA), ArianeGroup, Naval Group y la Marina Nacional francesa.

Este logro tecnológico valida la capacidad operativa de los vectores nucleares de tercera generación, lo que garantiza la cobertura disuasiva de la nación europea frente a las transformaciones geopolíticas en el escenario de la seguridad internacional.

“Este éxito técnico constituye una demostración de la credibilidad de nuestra capacidad de disuasión. Para ser libres hay que ser temidos, y para ser temidos hay que ser poderosos. Nuestra disuasión nuclear nos protege y seguirá protegiendo la soberanía del pueblo frente a cualquier amenaza”, destacó Emmanuel Macron durante su presencia en el ensayo a bordo de la fragata Auvergne.


El lanzamiento se enmarca en la hoja de ruta estratégica iniciada en 2017, la cual contempla la duplicación del presupuesto de las Fuerzas Armadas francesas en un plazo de diez años.

El programa de defensa incluye la construcción en astilleros de la nueva generación de submarinos nucleares lanzadores de misiles (SNLE 3G), así como el desarrollo formal de armamento hipersónico maniobrable diseñado para la renovación del componente aéreo de disuasión estratégica.

o

Las Fuerzas del Gobierno francés y las delegaciones de observadores internacionales siguen el desarrollo de estas capacidades como referente de la soberanía estatal y la preservación del equilibrio en la arquitectura de seguridad global.

Temas relacionados:

Misiles balísticos

Emmanuel Macron

Francia

Lanzamientos de misiles

Submarino

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

El revelador documento que demostraría intervención ilegal del Gobierno Petro a abogados y víctimas de terroristas de las Farc: primicia de NTN24

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué significa la victoria de Bolsonaro sobre Lula de cara a la segunda vuelta presidencial en Brasil? María Teresa Belandria analiza

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Detalles de la REUNIÓN ENTRE DELCY Y ENVIADOS DE EE. UU. en Catar antes de la captura de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

EE. UU. deportó a Nicaragua al opositor Jeffrey Hartin, quien fue torturado y encarcelado en 2018

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Israel en alerta máxima ante posibles ataques de Hamás en la conmemoración del atentado del 7 de octubre del 2023

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Falla de San Andrés: ¿qué significa la tensión acumulada y qué se sabe del ‘Big One’?

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro y Francisco Barbosa | Fotos: AFP-EFE
Espionaje

Capítulo aterrador: la grave denuncia sobre espionaje en el gobierno Petro por medio de la DNI

Flávio Bolsonaro/ Luiz Inácio Lula Da Silva - Fotos EFE
Elecciones en Brasil

¿Qué significa la victoria de Bolsonaro sobre Lula de cara a la segunda vuelta presidencial en Brasil? María Teresa Belandria analiza

Jorge y Delcy Rodríguez junto a Diosdado Cabello - Foto AFP
Ley

Ley contra el Odio en Venezuela: “Fue aplicada de manera sistemática para acabar con la oposición”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos-Foto: EFE
Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

¿Republicanos en riesgo de perder Senado y Cámara en elecciones de medio término en EE. UU.? Experto responde

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España (AFP)
Pedro Sánchez

“Pedro Sánchez es una persona poco previsible en sus decisiones”: experto sobre las elecciones anticipadas en España

Más de Actualidad

Ver más
Inteligencia artificial - Canva
Inteligencia Artificial

"La IA tiene el potencial de matarnos a todos": exinvestigador de Google DeepMind se suma a alertas recientes sobre la IA

Descarga de un donativo de 18.000 libras de alimentos y medicinas enviado por las organizaciones solidarias de EE.UU.-Foto: EFE
Cuba

Crisis en Cuba: EE. UU. enviará ayuda humanitaria a cinco provincias pese a las tensiones con el régimen

El presidente Abelardo de la Espriella da resultados de operativo en Colombia. (X de De la Espriella)
Abelardo de la Espriella

"Fin del cinismo": Gobierno de Abelardo De la Espriella responde a críticas por exposición de cuerpos de criminales abatidos en Colombia

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Entre la razón y el algoritmo: los desafíos de la libertad de prensa

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Inteligencia artificial - Canva
Inteligencia Artificial

"La IA tiene el potencial de matarnos a todos": exinvestigador de Google DeepMind se suma a alertas recientes sobre la IA

Descarga de un donativo de 18.000 libras de alimentos y medicinas enviado por las organizaciones solidarias de EE.UU.-Foto: EFE
Cuba

Crisis en Cuba: EE. UU. enviará ayuda humanitaria a cinco provincias pese a las tensiones con el régimen

El presidente Abelardo de la Espriella da resultados de operativo en Colombia. (X de De la Espriella)
Abelardo de la Espriella

"Fin del cinismo": Gobierno de Abelardo De la Espriella responde a críticas por exposición de cuerpos de criminales abatidos en Colombia

Foto X: @COL_EJERCITO/ Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Abelardo de la Espriella

4 abatidos y 2 capturas: así fue el macrooperativo de De la Espriella contra estructuras de alias "Iván Mordisco"

Incauta más de una tonelada de cocaína del Frente 39 de las disidencias de las FARC en el Meta-Foto: ilustración Canva
Incautación

“Mi orden es clara: golpear sus economías ilícitas y perseguirlos sin descanso”: Abelardo de la Espriella tras incautación de más de una tonelada de cocaína del Frente 39 de las disidencias de las FARC

Vladimir Putin y Donald Trump (AFP)
Donald Trump

Revelan detalles de la reciente llamada entre Putin y Trump que la Casa Blanca no ha mencionado

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España (AFP)
Pedro Sánchez

“Pedro Sánchez es una persona poco previsible en sus decisiones”: experto sobre las elecciones anticipadas en España

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023