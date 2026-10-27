Tareck El Aissami aparece como "capturado" en la página del ICE

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) mantiene la etiqueta "CAPTURED" (capturado) en la ficha de búsqueda del exministro del régimen venezolano Tareck El Aissami.

Según la información publicada en el portal oficial de ICE, El Aissami fue detenido en Caracas en abril de 2024 por la Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela.

Eso, en el marco de las investigaciones relacionadas con la trama PDVSA-Cripto. La ficha oficial de ICE recoge este antecedente y lo identifica como capturado.

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El cambio de estatus de prófugo a detenido ya figuraba en los registros de la agencia estadounidense desde febrero de 2026.

La misma clasificación también se aplicó a Samark López, señalado como socio de El Aissami.

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La información ha vuelto a generar atención pública en medio de reportes sobre el proceso judicial que enfrenta el exfuncionario de la dictadura venezolana.

Recientemente, Tareck El Aissami reapareció en nueva audiencia por caso Pdvsa-Cripto y "dejó constancia" de que "no quiere ser extraditado".

"Quiero dejar constancia de que no voy a renunciar a mi nacionalidad venezolana", sostuvo.

Posteriormente, agregó: "No quiero que me extraditen y, si eso llegare a suceder, yo no lo pedí".

En Venezuela, a El Aissami se le imputan delitos de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Según estimaciones, Tareck El Aissami habría desviado entre $16.000 y $21.000 millones de dólares derivados de exportaciones petroleras.