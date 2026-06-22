"Perdonar no es dejar de pedir justicia": exprisionero político venezolano Jesús Alemán

El caso del activista de derechos humanos venezolano Jesús Alemán es uno de los testimonios más desgarradores sobre la persecución política, detención arbitraria y tortura sistemática perpetrada por el régimen de Venezuela.

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Al respecto, el exprisionero político habló en el programa La Tarde de NTN24.

“Cada uno (de los presos políticos) lo lleva de manera distinta (superar las torturas y persecución del régimen)... "Yo no podía dormir; de pasar de las mazmorras del régimen a estar en Madrid, España (donde está exiliado), no podría dormir, y si lo hacía, me despertaba corriendo", dijo el entrevistado.

En cuanto a la incesante represión en Venezuela, Alemán comentó: "Perdonar no es dejar de pedir justicia (...) Hay más de 500 presos políticos aún en Venezuela".

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Alemán, quien fue dirigente estudiantil y profesor universitario, fue víctima de una persecución sistemática debido a su rol como líder comunitario y su oposición abierta a la dictadura de Nicolás Maduro.

Fue detenido en dos ocasiones por los cuerpos de seguridad del Estado. Su privativa de libertad más severa ocurrió el 18 de enero de 2018, ejecutada de forma arbitraria sin el debido proceso legal.

El régimen criminalizó sus actividades de liderazgo en Caracas, donde organizaba a comunidades para exigir servicios públicos y defender derechos civiles.

Alemán ofreció un crudo testimonio internacional detallando los severos tormentos físicos y psicológicos a los que fue sometido.

Entre ellos, narró que sufrió asfixia y golpizas, descargas eléctricas y que permaneció en celdas insalubres donde los desechos fisiológicos colapsaban a través de ductos dañados, lo que le provocó graves infecciones en la piel.