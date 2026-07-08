NTN24
Miércoles, 08 de julio de 2026
Miércoles, 08 de julio de 2026
Elon Musk

Elon Musk promete lanzar Grok 4.5 para competir con los modelos más avanzados de inteligencia artificial

julio 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Grok, Elon Musk - Foto AFP
Grok, Elon Musk - Foto AFP
El empresario asegura que la nueva versión será más rápida y económica, aunque en estos momentos no existen evaluaciones públicas que respalden esas afirmaciones.

La competencia en el desarrollo de inteligencia artificial va a agregar un nuevo capítulo esta semana. Elon Musk anunció que Grok 4.5, la próxima versión del modelo desarrollado por xAI, estará disponible para el público este jueves 9 de julio , esto luego de una fase de pruebas privadas que, según el empresario, dejó resultados muy positivos.

Te puede interesar:

A través de una publicación en su red social X, Musk aseguró que la nueva versión de Grok ofrecerá un rendimiento comparable al de los modelos de "clase Opus", hace referencia a los sistemas más avanzados desarrollados por Anthropic. Además, mantener que el modelo será más rápido, utilizará menos recursos computacionales y tendrá un costo menor por el procesamiento de tokens.

o

Con estas declaraciones, el fundador de xAI busca posicionar a Grok como un competidor directo contra las principales plataformas de inteligencia artificial del mercado , entre Claude, de Anthropic; ChatGPT, de OpenAI; y Gemini, desarrollado por Google.

Según Musk, Grok 4.5 fue sometido durante las últimas semanas a una beta privada en la que recibió "comentarios muy positivos" por parte de los usuarios que tuvieron acceso anticipado. Por otra parte, el empresario no reveló detalles técnicos sobre el modelo y tampoco presentó resultados de pruebas independientes que permitieran comparar objetivamente su desempeño con el de sus competidores.

Justamente ese es el principal punto señalado por especialistas y analistas del sector. Aunque las afirmaciones de Musk están despertando una gran expectativa dentro de la industria, distintos observadores recuerdan que, por ahora , no existen benchmarks públicos ni evaluaciones externas que permitan verificar si Grok 4.5 de verdad alcanza el nivel de los modelos más avanzados del mercado.

o

Las comparaciones entre sistemas de inteligencia artificial se suelen apoyar en pruebas estandarizadas las cuales miden aspectos como el razonamiento, programación, comprensión de lenguaje, matemáticas, generación de código y capacidad para resolver problemas complejos . Por ahora, xAI no ha publicado ese tipo de resultados para Grok 4.5.

Este anuncio llega en un momento de intensa competencia entre las principales compañías del sector. Durante los últimos meses, OpenAI, Google y Anthropic aceleraron el lanzamiento de nuevos modelos con mayores capacidades, mejor rendimiento y costos más bajos para atraer tanto a usuarios particulares como a empresas.
Desde su salida en 2023, xAI está buscando poder consolidarse como uno de los principales del mercado de inteligencia artificial. La compañía integró Grok con la plataforma X e impulsó un desarrollo veloz para reducir la distancia frente a los modelos líderes de la industria.

Con el lanzamiento previsto para este jueves, Grok 4.5 podrá tener la oportunidad de demostrar si las promesas realizadas por Musk son realmente un avance competitivo real. Sin embargo , será la publicación de pruebas independientes y el desempeño en condiciones de uso cotidiano lo que determinará si el nuevo modelo puede competir de tú a tú con las tecnologías desarrolladas por Anthropic, OpenAI y Google.

Temas relacionados:

Elon Musk

Inteligencia Artificial

Tecnología

Lanzamientos

Google

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Ministro de Defensa designado de Colombia asegura que disidencias de Mordisco son el grupo armado terrorista que más combatirá: "Son las que más han hecho daño"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El gobierno de Delcy Rodríguez, por más que le quieran poner adornos, fracasó al responder" a los terremotos: Ana Julia Jatar, editora jefe del medio El Tiempo Latino

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

¿Qué riesgos enfrentaría María Corina Machado si regresa a Venezuela?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Régimen de Irán lanzó misiles y desplegó drones que impactaron a al menos tres buques comerciales en el estrecho de Ormuz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Los gobiernos de izquierda dejan países fuertemente endeudados”, dice experto

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Islandia reanuda la caza comercial de ballenas tras dos años y desata una nueva ola de rechazo ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Jorge Mora, ministro de Defensa designado dentro del gabinete del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella - Foto: NTN24
Gobierno de Colombia

"El balance es desastroso; este fue un gobierno que le importó más la política de Paz Total que la de seguridad": Jorge Mora, ministro de Defensa designado por De la Espriella

Fotos: John Barrett junto a Diosdado Cabello/ Afiche de la DEA
Diosdado Cabello

"Foto de Barrett con Cabello es lo mismo que una foto con el Niño Guerrero": critican vergonzosa imagen del número dos del régimen venezolano junto a representante de EE. UU.

Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

"O llegamos a un acuerdo, o terminamos el trabajo": Trump lanza nueva advertencia contra el régimen de Irán

Foto referencia | EFE
Terremoto en Venezuela

Experto dice que los terremotos "regresaron a Venezuela a la fase 1" diseñada por EE. UU. tras captura de Maduro

Fotografía aérea de una zona afectada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, en Macuto, La Guaira (Venezuela) - EFE
Terremoto en Venezuela

"¿Dónde estuvo el Estado desde el principio?": Jesús Armas, exprisionero político venezolano, sobre la inacción del régimen de Delcy Rodríguez ante la tragedia por los terremotos

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Luna - AFP
Espacio

Se conocen nuevos planes de la NASA para construir una base en la Luna

Terremotos en Venezuela - AFP
Terremoto en Venezuela

Terremoto de magnitud 7,5 es el más potente que ha sacudido Venezuela desde 1900, según los datos del USGS

Supercomputadora - Foto de referencia Canva
Tecnología

China le quitó el puesto a Estados Unidos y se quedó con el título de la supercomputadora más potente del mundo

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

"Esta tragedia evidenció lo que todos sabíamos, que Venezuela se ha convertido en un estado fallido": María Corina Machado habla sobre su posible regreso

Harry Kane | Foto: EFE
Harry Kane

Harry Kane se queda sin voz tras eufórico triunfo de Inglaterra sobre México en los octavos de final del Mundial: "No puedo hablar mucho"

Foto referencia | AFP
Periodista asesinado

Periodista mexicano especializado en temas policiales fue asesinado a tiros en México

Foto: Blessd
Blessd

Esto fue lo que determinó la juez en el caso judicial del famoso artista Blessd, quien fue imputado por secuestro expresivo

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano, junto a otros integrantes de la dictadura - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

"La ausencia del Estado costó vidas": Alejandro Hernández sobre la tragedia, desidia y politización en Venezuela

Playa en San Juan de Puerto Rico / Sismo en Venezuela / Playa en Islas Vírgenes: Fotos: Pexels / X
Sismo en Venezuela

Alerta de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes tras el terremoto que sacudió a Venezuela

Familiares de desaparecidos en Méxicos - Foto referencia: AFP
Desaparecidos

En México, dos jóvenes venezolanos han sido reportados como desaparecidos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre