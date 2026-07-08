Elon Musk promete lanzar Grok 4.5 para competir con los modelos más avanzados de inteligencia artificial

La competencia en el desarrollo de inteligencia artificial va a agregar un nuevo capítulo esta semana. Elon Musk anunció que Grok 4.5, la próxima versión del modelo desarrollado por xAI, estará disponible para el público este jueves 9 de julio , esto luego de una fase de pruebas privadas que, según el empresario, dejó resultados muy positivos.

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A través de una publicación en su red social X, Musk aseguró que la nueva versión de Grok ofrecerá un rendimiento comparable al de los modelos de "clase Opus", hace referencia a los sistemas más avanzados desarrollados por Anthropic. Además, mantener que el modelo será más rápido, utilizará menos recursos computacionales y tendrá un costo menor por el procesamiento de tokens.

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Con estas declaraciones, el fundador de xAI busca posicionar a Grok como un competidor directo contra las principales plataformas de inteligencia artificial del mercado , entre Claude, de Anthropic; ChatGPT, de OpenAI; y Gemini, desarrollado por Google.

Según Musk, Grok 4.5 fue sometido durante las últimas semanas a una beta privada en la que recibió "comentarios muy positivos" por parte de los usuarios que tuvieron acceso anticipado. Por otra parte, el empresario no reveló detalles técnicos sobre el modelo y tampoco presentó resultados de pruebas independientes que permitieran comparar objetivamente su desempeño con el de sus competidores.

Justamente ese es el principal punto señalado por especialistas y analistas del sector. Aunque las afirmaciones de Musk están despertando una gran expectativa dentro de la industria, distintos observadores recuerdan que, por ahora , no existen benchmarks públicos ni evaluaciones externas que permitan verificar si Grok 4.5 de verdad alcanza el nivel de los modelos más avanzados del mercado.

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Las comparaciones entre sistemas de inteligencia artificial se suelen apoyar en pruebas estandarizadas las cuales miden aspectos como el razonamiento, programación, comprensión de lenguaje, matemáticas, generación de código y capacidad para resolver problemas complejos . Por ahora, xAI no ha publicado ese tipo de resultados para Grok 4.5.

Este anuncio llega en un momento de intensa competencia entre las principales compañías del sector. Durante los últimos meses, OpenAI, Google y Anthropic aceleraron el lanzamiento de nuevos modelos con mayores capacidades, mejor rendimiento y costos más bajos para atraer tanto a usuarios particulares como a empresas.

Desde su salida en 2023, xAI está buscando poder consolidarse como uno de los principales del mercado de inteligencia artificial. La compañía integró Grok con la plataforma X e impulsó un desarrollo veloz para reducir la distancia frente a los modelos líderes de la industria.

Con el lanzamiento previsto para este jueves, Grok 4.5 podrá tener la oportunidad de demostrar si las promesas realizadas por Musk son realmente un avance competitivo real. Sin embargo , será la publicación de pruebas independientes y el desempeño en condiciones de uso cotidiano lo que determinará si el nuevo modelo puede competir de tú a tú con las tecnologías desarrolladas por Anthropic, OpenAI y Google.