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Jueves, 16 de julio de 2026
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Despliegue militar de Estados Unidos

Comando Sur difunde imágenes de sus aeronaves despegando y aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía durante operaciones de apoyo tras los terremotos

julio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Comando Sur difunde imágenes de sus aeronaves despegando y aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía
Comando Sur difunde imágenes de sus aeronaves despegando y aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía
Las aeronaves han sido clave para el transporte de rescatistas y ayuda humanitaria hacia las zonas más afectadas, mientras continúan las labores de búsqueda de cuerpos en La Guaira, donde la tragedia dejó miles de víctimas mortales.

El Comando Sur de Estados Unidos reveló este viernes nuevas imágenes del imponente despliegue militar que está llevando a cabo en Venezuela tras el doble terremoto que azotó al país sudamericano el 24 de junio.

El video, compartido en su cuenta de X, muestra gran parte de la ayuda humanitaria que EE. UU. está llevando al país para los damnificados por los terremotos.

“Mostrando una versatilidad única, las aeronaves de ala rotatoria y de elevación vertical del Departamento de Guerra de EE. UU. proporcionaron un apoyo crítico de transporte aéreo que salvó vidas durante toda la operación de ayuda”, indicaron.

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“Estas tripulaciones de vuelo demostraron ser indispensables, desplegando rápidamente a los respondedores de emergencia en áreas gravemente afectadas y transportando asistencia vital directamente a las líneas del frente”, agregaron.

“Bajo la dirección de Comando Sur de Estados Unidos, el ejército de EE.UU. está apoyando las operaciones de ayuda del gobierno de EE.UU. lideradas por el Departamento de Estado tras los devastadores terremotos del 24 de junio”, puntualizaron.

Estados Unidos, cabe resaltar, fue uno de los primeros en sumarse a la ola internacional de ayuda humanitaria de todo tipo que llegó al país para contribuir en una misión que, hasta el momento, no ha terminado en La Guaira, la zona más afectada por la tragedia.

La publicación se produce semanas después de la tragedia que, según las cifras dadas a conocer por el régimen de Venezuela, se ha cobrado la vida de 4.831 personas.

Asimismo, de acuerdo con el régimen a cargo de Delcy Rodríguez desde la captura de Nicolás Maduro, por parte precisamente de Estados Unidos, la cifra de heridos registrados ronda los 17.000.

Pese a que han pasado casi 20 días, familiares y rescatistas no cesan en sus labores de rescate con la esperanza de encontrar los cuerpos de sus seres queridos.

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