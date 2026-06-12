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Viernes, 12 de junio de 2026
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Nicolás Maduro

Reacción al retiro de imágenes y símbolos de Maduro por parte del régimen: “Quieren borrar 27 años de destrucción”

junio 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Régimen está borrando las imágenes de Maduro en Venezuela / FOTO: Captura de pantalla
Régimen está borrando las imágenes de Maduro en Venezuela / FOTO: Captura de pantalla
Omar González, miembro de Vente Venezuela, aseveró que el régimen busca borrar todo lo que hicieron borrando imágenes y símbolos, pero los venezolanos no olvidarán lo que han sufrido.

Durante años, el régimen venezolano convirtió la imagen de Nicolás Maduro en una herramienta de propaganda. Su rostro apareció en murales, vallas, instituciones públicas y campañas oficiales a lo largo del país.

Sin embargo, en los últimos meses, cada vez son más frecuentes las imágenes de esos símbolos siendo retirados, cubiertos o reemplazados, un fenómeno que ha generado preguntas dentro y fuera de Venezuela.

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Omar González Moreno, miembro de la dirección nacional de Vente Venezuela y uno de los cinco dirigentes que permaneció encerrado en la embajada de Argentina en Caracas por 412 días debido al asecho del régimen de Maduro, habló en La Tarde de NTN24 acerca de estos retiros que la imagen del tirano y aseveró que lo que buscan es “borrar lo que han hecho en estos 27 años”.

“El caso constituye una de las mayores aberraciones de la historia contemporánea. Con un cinismo poco conocido, quienes están en este momento en el interinato del régimen tratan de borrar 27 años de una dramática destrucción y saqueo de un país”, aseveró.

Tratan de borrar todo lo que hicieron, quitando afiches y de más, pero el sufrimiento que tiene el venezolano en el alma es imborrable. Tratan de mostrar un sistema de normalidad que no existe y no existirá mientras se tenga personas como Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez en el poder”, complementó el invitado.

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