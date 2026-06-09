"Permanece 23 horas al día dentro de un calabozo": conmovedor relato de esposa de preso político que lleva 21 años encarcelado por el régimen venezolano

Familiares de presos políticos en Venezuela completan más de 40 horas ante la Embajada de Estados Unidos en Caracas, desde donde solicitan libertad para los detenidos arbitrariamente.

Los familiares han pedido ser recibidos por John Barrett, encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela.

VEA TAMBIÉN Confirman la excarcelación de más de 50 militares presos políticos por el régimen venezolano o

Jackeline Sandoval, esposa de Rolando Guevara, uno de los tres primos encarcelado por el régimen venezolano desde hace 21 años, narró en La Mañana de NTN24 la situación que atraviesa su esposo.

“No han tenido respeto por los derechos humanos”, dijo sobre el régimen venezolano.

A su vez, resaltó que su esposo tiene algunos problemas de salud producto del encierro prolongado y la falta de luz natural.

VEA TAMBIÉN ONG alerta que ya son 21 los presos fallecidos bajo custodia en Venezuela desde abril o

“Rolando ha sido el más afectado en salud. Tiene una hernia discal”, destacó.

“Permanece 23 horas al día dentro de un calabozo”, agregó.