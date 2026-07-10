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Viernes, 10 de julio de 2026
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Harry Kane

¿Le quiere trabajar la mente? Harry Kane sorprende al llamar "maquina" a Erling Haaland antes de su enfrentamiento por cuartos de final del Mundial

julio 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Harry Kane y Erling Haaland | Foto: AFP
Harry Kane y Erling Haaland | Foto: AFP
El ganador entre Inglaterra y Noruega se enfrentará a la selección que salga victoriosa del encuentro entre la campeona del Mundo, Argentina, y la selección de Suiza.

A puertas de que la selección de Inglaterra se enfrente a a Noruega en los cuartos de final del Mundial de 2026, el referente de los ingleses Harry Kane rechazó las comparaciones que le hacen con el delantero de Manchester City, Erling Haaland.

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El atacante del Bayern Múnich fue contuntente a la hora de rehuir a las comparaciones que existen con Haaland, a quien calificó como "una bestia".

Kane aseguró en la rueda de prensa previa al encuentro que: "Creo que somos jugadores completamente diferentes".

Y resaltó que el artillero 'vikingo' físicamente "es una máquina, una bestia. Su definición está al más alto nivel y, obviamente, su récord de goles habla por sí mismo".

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Por ello considera que es diferente a Haaland, pues cree que aunque marquen los mismos goles "a mí me gusta tocar un poco más el balón, involucrarme un poco más en el juego".

Junto a él, el seleccionador Thomas Tuchel alabó el momento de forma de su estrella, de la que dijo que "decide todos los partidos" para su equipo.

Tuchel puntualizó ante los periodistas que Kane es el líder del equipo, el capitán y por ello "es un privilegio ser su entrenado".

Más allá de lo que Haaland representa, Kane afirmó que Noruega es un equipo realmente peligroso que tiene "jugadores fantásticos" que "están muy bien dirigidos".

Por lo que "va a ser nuestro trabajo encontrar debilidades en su estructura (...) en general esperamos un partido difícil".

El ganador entre Inglaterra y Noruega se enfrentará a la selección que salga victoriosa del encuentro entre la campeona del Mundo, Argentina, y la selección de Suiza.

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