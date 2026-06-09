NTN24
Martes, 09 de junio de 2026
Martes, 09 de junio de 2026
Presos políticos

Confirman la excarcelación de más de 50 militares presos políticos por el régimen venezolano

junio 9, 2026
Por: Luis Cifuentes
Piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
La ONG Coalición por los Derechos Humanos aseguró que en total fueron 54 los militares liberados, entre ellos, tres mujeres.

En las últimas horas fueron excarcelados más de 50 militares presos políticos en Venezuela, según informó la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.

La ONG aseguró que en total fueron 54 los militares liberados, entre ellos, tres mujeres.

o

De acuerdo a la información divulgada, entre los liberados se encuentran el teniente Reinaldo Enrique Finol, quien fue detenido por el régimen en 2020 y vinculado al caso “espía americano”, y el sargento de la GNB, José Sánchez Chacón, detenido de manera arbitraria en 2024.

A su vez, la ONG Foro confirmó la excarcelación de la teniente Karen Nayarit Gómez Gutiérrez y Vicmarys Oropeza, quienes se encontraban detenidas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).

o

De igual manera, fue excarcelada la mayor Diana Desiree Victoria Justo.

Ana Leonor Acosta, directora de la ONG, aseguró en entrevista a la Agencia EFE que todavía se desconocen los criterios de las excarcelaciones, teniendo en cuenta que el régimen venezolano suele liberar a los presos bajo medidas cautelares, lo que impide una libertad plena.

Cerca del mediodía, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) dio a conocer que tres militares fueron excarcelados de El Rodeo 1.

Se trata del teniente Carlos Sánchez; el general de División, Tomás Enrique Macías, y el teniente Coronel Guillermo Enrique Cesar Ciero.

Además, también fueron liberados Javier Quinto y Jesús Bertilio Villafañe, quienes fueron detenidos arbitrariamente en 2025 y 2024, respectivamente.

Temas relacionados:

Presos políticos

Excarcelaciones en Venezuela

Régimen de Venezuela

Militares presos

Delcy Rodríguez

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Están exigiendo hasta foto del voto y el que no vote tiene que pagar una multa de hasta dos millones de pesos": denuncian presiones de las disidencias de las FARC en regiones de Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Cerrar el Helicoide no resuelve el problema”: Biagio Pilieri, dirigente político que fue un preso político del régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

El excabecilla de las Farc alias 'Timochenko' anunció su respaldo a la candidatura de Iván Cepeda

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nuevas y reveladoras imágenes de lo que pasó en la discoteca Jet Set, donde hubo 236 muertos, incluido el cantante Rubby Pérez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Escándalo en España: Audiencia Nacional imputa a José Luis Rodríguez Zapatero

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La amenaza crece: expertos advierten una temporada récord de incendios forestales en 2026

Ver más

Videos

Ver más
Visita del general Dan Caine a Caracas ocurrió mientras trasladaban presos políticos desde El Helicoide.
Presos políticos

Detalles de la visita a Caracas del militar más poderoso de Estados Unidos mientras el régimen vaciaba El Helicoide

María Elvira Salazar, congresista republicana de los Estados Unidos - Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"¡Que ni se atrevan!": la advertencia de María Elvira Salazar a quienes pretenden cometer irregularidades en las elecciones de Colombia

En entrevista con NTN24, Álvaro Uribe hace contundentes advertencias sobre elecciones en Colombia.
Elecciones Presidenciales en Colombia

"El gran fraude ha sido la imposición de los grupos violentos de votar por Iván Cepeda en muchos territorios", denuncia el expresidente Álvaro Uribe

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: AFP
Elecciones en Colombia

"Es una narrativa que uno ve como patrón en los gobiernos de izquierda": analista sobre cuestionamientos de Petro a elección presidencial en Colombia

El Helicoide | Foto: AFP
El Helicoide

"Lo que correspondería sería resguardar las instalaciones e iniciar todo un trabajo de recabación de evidencia con rigor forense": Martha Tineo sobre el supuesto cierre de El Helicoide

Más de Actualidad

Ver más
Bruno Rodríguez y Marco Rubio - Foto EFE/AFP
Marco Rubio

Desafiante respuesta del canciller del régimen de Cuba al mensaje en español de Marco Rubio sobre la situación en la isla

Jason Collins (AFP)
NBA

Falleció Jason Collins, el primer jugador abiertamente gay de la NBA

Trump y Petro | Fotos EFE
Gustavo Petro

Gustavo Petro vuelve a desafiar a los Estados Unidos: “El fascismo de la Casa Blanca Nubla la razón”

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Papa León XIV

Magnifica Humanitas, 2

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Bruno Rodríguez y Marco Rubio - Foto EFE/AFP
Marco Rubio

Desafiante respuesta del canciller del régimen de Cuba al mensaje en español de Marco Rubio sobre la situación en la isla

Jason Collins (AFP)
NBA

Falleció Jason Collins, el primer jugador abiertamente gay de la NBA

Juan Camilo Hernández, delantero colombiano del Betis - Foto: EFE
Futbolistas

¿Le alcanzará al ‘Cucho’ Hernández su buen rendimiento con Real Betis para ser llamado a la selección Colombia? Estos son los números del delantero durante esta temporada

Trump y Petro | Fotos EFE
Gustavo Petro

Gustavo Petro vuelve a desafiar a los Estados Unidos: “El fascismo de la Casa Blanca Nubla la razón”

Departamento del Tesoro de Estados Unidos | Foto Canva
Sanciones

El Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció la eliminación de "objetivos obsoletos" de su lista de sanciones e incluye algunos de Venezuela

José Manuel Restrepo y Abelardo de la Espriella - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"No vamos a tener interacción con Delcy Rodríguez, nuestra interacción con Venezuela será por la vía de EE. UU.": José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo De La Espriella

John Lee Ratcliffe, director de la CIA (AFP)
Cuba

Director de la CIA viajó a La Habana y se reunió con autoridades de la dictadura

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre