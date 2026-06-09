Confirman la excarcelación de más de 50 militares presos políticos por el régimen venezolano

En las últimas horas fueron excarcelados más de 50 militares presos políticos en Venezuela, según informó la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.

La ONG aseguró que en total fueron 54 los militares liberados, entre ellos, tres mujeres.

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De acuerdo a la información divulgada, entre los liberados se encuentran el teniente Reinaldo Enrique Finol, quien fue detenido por el régimen en 2020 y vinculado al caso “espía americano”, y el sargento de la GNB, José Sánchez Chacón, detenido de manera arbitraria en 2024.

A su vez, la ONG Foro confirmó la excarcelación de la teniente Karen Nayarit Gómez Gutiérrez y Vicmarys Oropeza, quienes se encontraban detenidas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).

De igual manera, fue excarcelada la mayor Diana Desiree Victoria Justo.

Ana Leonor Acosta, directora de la ONG, aseguró en entrevista a la Agencia EFE que todavía se desconocen los criterios de las excarcelaciones, teniendo en cuenta que el régimen venezolano suele liberar a los presos bajo medidas cautelares, lo que impide una libertad plena.

Cerca del mediodía, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) dio a conocer que tres militares fueron excarcelados de El Rodeo 1.

Se trata del teniente Carlos Sánchez; el general de División, Tomás Enrique Macías, y el teniente Coronel Guillermo Enrique Cesar Ciero.

Además, también fueron liberados Javier Quinto y Jesús Bertilio Villafañe, quienes fueron detenidos arbitrariamente en 2025 y 2024, respectivamente.