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Domingo, 19 de julio de 2026
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Terremoto

Terremoto de magnitud 5,1 deja al menos cinco muertos y más de 20 heridos en región andina de Perú

julio 19, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Foto: Instituto Geofísico de Perú
Foto: Instituto Geofísico de Perú
Perú, cabe resaltar, está ubicado en una de las zonas donde se registra la mayor actividad sísmica del mundo.

Un fuerte sismo de magnitud 5,1 que se registró el sábado en una región andina de Perú dejó hasta el momento cinco personas fallecidas y 21 heridos, informó este domingo el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

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"Lo que tenemos hasta ahora son 5 fallecidos y 21 heridos que ya han sido validados (confirmados) por el Ministerio de Salud", dijo el jefe del Indeci, el general Luis Vásquez, a la radio peruana Exitosa.

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El movimiento telúrico ocurrió a las 9:24 p.m. locales a una profundidad de 24 kilómetros y su epicentro se localizó en el distrito de Chongos Bajo, unos 300 kilómetros al este de Lima, en la región de Junín, informó el Instituto Geofísico de Perú (IGP).

Debido a lo alejado que se encuentra el lugar, los primeros reportes preliminares no informaban sobre la cifra de fallecidos, ni existía un balance certero parcial.

"El sismo nos ha destrozado nuestro hogar. Aquí hay muchas casas de adobe que han colapsado", contó un poblador de Chongos Bajo al canal N de la televisión peruana.

Según explicó Vásquez, la escasa profundidad del sismo, sumada a la presencia de viviendas construidas con adobe y quincha, contribuyó a que se produjeran graves daños en varias localidades.

"Tenemos 48 viviendas destruidas y 300 damnificados que también han sido atendidos por el gobierno regional, que se les ha llevado carpas y frazadas", indicó el funcionario.

Perú, con 34 millones de habitantes, está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, que se extiende a lo largo de la costa oeste americana y este asiática.

En estas regiones se registra la mayor actividad sísmica del mundo. Al año, solo en Perú se producen al menos 400 sismos de una magnitud de 4,0 grados, de los cuales un centenar son perceptibles por la población.

El fuerte sismo tiene lugar dos días después de que otro terremoto de 7.4 fue reportado frente a las costas de Guatemala y que sacudió a la capital del país centroamericano, aunque se sintió también en el vecino El Salvador y en el sur de México, según autoridades.

En Ciudad de Guatemala, donde viven unas 3.5 millones de personas, muchos salieron de sus casas y de sus oficinas para resguardarse a la intemperie mientras las construcciones se balanceaban, pero no se reportaron víctimas mortales.

Ambos sismos, a su vez, se produjeron luego de la tragedia que generaron en Venezuela el 24 de junio dos fuertes terremotos que afectaron principalmente al estado costero de La Guaira.

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Ese acontecimiento, sin embargo, se escaló a un nivel sin precedentes en los últimos años, pues el régimen venezolano ha asegurado que hasta el momento los fallecidos por los sismos de 7,2 y 7,5 superan los 5.000.

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