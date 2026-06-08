ONG alerta que ya son 21 los presos fallecidos bajo custodia en Venezuela desde abril

Este lunes, la ONG Observatorio Venezolano de Presiones denunció la muerte de un hombre recluido en un centro penitenciario en el estado de Sucre.

Con este evento, la organización expone que se elevó a 21 el número de personas muertas bajo custodia del régimen de Venezuela desde el pasado mes de abril.

En su red social X denunció: ¿Cuántas muertes más deben ocurrir para que se reconozca la emergencia humanitaria que existe dentro de cárceles y calabozos policiales?”.

“Es una situación que exige la actuación urgente de los órganos nacionales competentes y el seguimiento permanente de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos”, explicó la oenegé.

En ese sentido, aseguró que esas muertes no son “una sucesión de casos aislados”, ya que esta “asociado a la falta de atención médica, a la demora en traslados hospitalarios o a condiciones incompatibles con la dignidad humana”.

El fallecimiento debería ser una “señal de alarma para los organismos nacionales e internacionales encargados de la protección de los derechos humanos”.

Con las muertes registradas la organización afirmó contundentemente que las recomendaciones internacionales “continúan siendo ignoradas y que la protección de la vida dentro de los centros de detención sigue siendo una deuda pendiente”.

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De acuerdo con OVP, 181 presos han muerto en las cárceles y los calabozos de Venezuela durante 2025, un aumento del 50% respecto al año anterior, la gran parte de estos fallecimientos son por falta de atención médica.

Finalmente, un registro del 85% de los centros de detención; la organización calculo que 158 de las muertes ocurrieron en cárceles y 23 en calabozos policiales, con 151 decesos por negligencia médica.